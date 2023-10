POSCA a LC&G 2023

Creatività, Workshop e l’Esclusiva Gift Box Limited Edition

Lucca, 27 ottobre 2023. L’iconico marchio POSCA, riconosciuto da decenni come il compagno ideale dei creativi di tutto il mondo, sarà presente all'edizione 2023 di Lucca Comics & Games.

Presso l'area Japan Town nel Lucca Polo Fiere, lo stand POSCA si estenderà su una superficie di 100 mq, dando la possibilità ai visitatori di immergersi in un mondo di colore, fantasia e creatività.

Qui, gli appassionati avranno l'opportunità di esplorare e sperimentare l'uso creativo dei marker POSCA e non solo.

Workshop POSCA e UniPIN in collaborazione con Lucca Manga School!

Per offrire ai visitatori un'esperienza ancora più coinvolgente e appassionante, saranno disponibili presso lo stand dei workshop creativi tenuti dallo staff altamente qualificato della Lucca Manga School, composto da Francesca Siviero, Riccardo Pieruccini e Matteo Manca.

Gli insegnanti proporranno due tipi di workshop: uno dedicato al colore, in cui i partecipanti potranno sperimentare le infinite combinazioni offerte dai marcatori POSCA; e uno sull'inchiostrazione, mettendo in primo piano il fineliner UniPIN, un must-have tra gli illustratori e i fumettisti.

I workshop si terranno ogni giorno presso lo stand, e le prenotazioni possono essere effettuate in qualsiasi momento presso la reception dello SHOP POSCA.

Dato il numero limitato di posti disponibili (indicativamente 15 per sessione), vi consigliamo di prenotare al più presto per assicurarvi la vostra partecipazione.

GIFT BOX POSCA LUCCA COMICS 2023 LIMITED EDITION

Ma le sorprese non finiscono qui: presso il negozio, sarà possibile acquistare non solo i prodotti POSCA, ma anche la tanto attesa Gift Box POSCA Lucca Comics 2023, un'edizione limitata creata in esclusiva per l'evento.

Il pattern, ispirato alla cultura giapponese di questa straordinaria edizione, è stato realizzato in collaborazione con la Lucca Manga School, garantendo un tocco unico di creatività.

Grazie agli esclusivi FIRMA-BOX che si terranno presso il nostro stand avrai modo di rendere la tua GIFT BOX POSCA Lucca Comics Limited Edition ancora più speciale ed unica: avrai infatti l'opportunità di far autografare e personalizzare la tua BOX dai tuoi artisti preferiti, tra cui Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Keison Bevilacqua. Per scoprire gli altri nomi e l'intera programmazione, visita il nostro account Instagram @Posca.it e passa dal nostro stand POSCA.