Sognando insieme alla LC&G Music Tent

20 ottobre 2023.La LC&G Music Tent, nuova struttura che accoglierà gli spettacoli musicali, è pronta a debuttare e lo vuole fare in grande stile, con un programma pomeridiano che punta a soddisfare tutti i palati e uno serale che desidera stupire con effetti speciali, contaminando la tradizione del festival con grandi nomi del mondo del pop e dello spettacolo italiano.

Tanti gli eventi pomeridiani, accessibili grazie al biglietto del festival, a partire dal 1° novembre con il Tim Burton Show della The Spleen Orchestra, band che come nessun’altra sa raccontare lo spirito di Halloween. Altre atmosfere magiche scorreranno nella musica celtica di Arthuan Rebis, in duo con le percussioni di Nicola Caleo, attraverso un viaggio nei Boschi Sacri, tra miti, simboli e linguaggi misterici.

Il concerto serale sarà all'insegna di Spirits of Folk – Myrkur con Gens D’Ys e Andrea Rock & The Rebel Poets.

Cambio di registro il 2 novembre con l’irriverente Ruggero de I Timidi, che festeggerà a Lucca i suoi 10 anni… timidi col suo Ruggero Cringe Party, seguito dal violino di Lucia La Rezza che regalerà come d’abitudine una miscela esplosiva di metal e classicità. Nel ricordo di Claudio Balestra, i Banana Split proporranno invece Rockin’ toon Odissey, con la partecipazione speciale di Douglas Meakin.

La sera vedrà sul palco la Battle of Empires – Wind Rose e Galactic Empire.

Il 3 novembre, come promesso, il grande concerto che celebrerà i primi 60 anni di musica degli Oliver Onions vanterà ospiti di grandissimo livello: la narrazione della straordinaria carriera dei fratelli De Angelis sarà infatti affidata nientemeno che alle voci degli attori Franco Nero e Giancarlo Giannini.

Il 4 novembre spazio al K-Pop Contest per gli amanti del ballo e dell’universo coreano, all’energia dei Crimson Dojo e al sound italo-giapponese di Mayumi. La scoppiettante performance di Chef Hiro svelerà i segreti delle mitiche crêpes cucinate dai genitori di Yu-Creamy, come preludio a un concerto che già si preannuncia memorabile, alle ore 21:30: Sognando Creamy, un delicato viaggio fatto di emozioni e musica che parte da Yu e arriva a Creamy, facendoci entrare nel mondo creato da Kazunori Itō e Yuko Kitagawa, affidato alla voce di Cristina D’Avena che per la prima volta, accompagnata da una band rock e da un ensemble appartenente al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, ci farà riascoltare le canzoni del celebre anime. Un evento unico, un favola condivisa con il pubblico, arricchita dalle suggestioni visive dell'artista fantasy Paolo Barbieri che interpreterà live lo spettacolo con la sua arte unica e inimitabile.

Il 5 novembre tornerà il tradizionale appuntamento con l’Anime Vocal Contest, la gara dedicata al fantasy pop, che quest’anno mette in palio, oltre alla realizzazione di una sigla per la tv, anche numerosi premi dai partner. Ancora grande musica con il concerto dei Rosko’s e la sera, direttamente dal mondo di ZeroCalcare, arrivano gli attesissimi Giancane e Gli Ultimi, per chiudere in bellezza un programma semplicemente esplosivo.