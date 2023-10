Lucca, 30 ottobre 2023. All'interno di Japan Town - presso il Polo Fiere - Lucca Comics & Games presenta la prima Vintage Toys Area della propria storia. Nonostante il connubio tra il collezionismo di giocattoli d'epoca e la regina delle manifestazioni incentrate sulla Pop Culture sia sempre stato saldo e continuo, quest'anno gli appassionati di ArcheogiocattologiaTM avranno a loro disposizione uno spazio ufficiale, all'interno del quale confluiranno gli espositori più importanti del settore.

All'interno della Vintage Toys Area, i protagonisti saranno i ricordi sincretici di un'intera generazione, quella cresciuta durante la Golden Age del Giocattolo, oggi disposta a vere e proprie follie pur di completare o arricchire le proprie collezioni di super robots, action figures, macchinine e chi più ne ha, più ne metta.

Ospite d'onore sarà Emiliano Santalucia, fumettista, illustratore e toy designer per alcuni dei brand più iconici della storia del giocattolo (Masters of the Universe e Trasformers); Santalucia – già presente a Collezionando 2023 in veste di curatore speciale per la mostra Wild Boys of Eternia, dedicata ai quarant'anni di He Man e compagni – presenterà al pubblico di LC&G i personaggi esclusivi della sua Formo Toy s, una linea di giocattoli per adulti che richiama il caratteristico stile delle action figures degli anni '80.

La prima Vintage Toys Area di LC&G vuole essere – inoltre – l'anteprima di un appuntamento che diventerà punto cardinale importante e riferimento per tutte le fiere dedicate al giocattolo d'epoca del centro Italia, quella Collezionando che – di anno in anno – riceve sempre più consensi da parte di un pubblico speciale, composto da veri e propri cacciatori di sinestesie ma anche da semplici nostalgici della propria infanzia.