Vivete sereni, vivete senza barriere!

27 ottobre 2023.Vorreste sapere in anticipo se la location che visiterete è accessibile oppure no? Vi piacerebbe andare a colpo sicuro e trovare qualcosa da mangiare adatto per i celiaci? E magari vorreste anche avere la certezza di trovare fasciatoio e punto allattamento? Basta chiedere.

Scaricate la Senzabarriere.app e pianificate in serenità il vostro soggiorno a Lucca Comics & Games. Realizzata dall’associazione Luccasenzabarriere per Android e iOS, questa app gratuita è un vero e proprio vademecum dell'accessibilità. I volontari dell'associazione hanno mappato attività commerciali, negozi, palazzi, musei, chiese, ristoranti e pub della provincia di Lucca: all'interno dell'app si possono trovare tutte le indicazioni sulla presenza o meno di barriere architettoniche e altre indicazioni utili, per potere visitare e vivere in totale tranquillità il nostro territorio.

Tutte le info sono disponibili anche sul nostro sito web luccasenzabarriere.org/lucca-comics-games.

Inoltre dal 27 ottobre, alla Fondazione Banca del Monte, in occasione dell’inaugurazione delle mostre Other Minds and Hands: JRRT50 - Nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto e Howard Chaykin: A Dark Prince of Comics, è presente anche il nuovo montascale acquistato dalla Fondazione in collaborazione con Luccasenzabarriere e Ortopedia Michelotti.

L’ausilio consentirà di poter entrare, con qualsiasi tipologia di carrozzine a spinta, in tutte le location dove sono presenti scalini all’ingresso interno ed esterno o scalinate, come il Palazzetto dello Sport.

Al termine della manifestazione, il montascale sarà messo a disposizione della città e di chi organizza eventi che potranno utilizzarlo in autonomia o contattando l’associazione Luccasenzabarriere.

Infine, durante il festival, Luccasenzabarriere sarà presente in tutte le biglietterie per il salta fila alle persone con disabilità. Il loro stand situato in Piazza San Martino, farà sensibilizzazione e consegna dei braccialetti a chi ha fatto la prenotazione online. Insieme ai suoi volontari e agli studenti dell'Istituto Sandro Pertini, garantiranno l'accessibilità, insieme con il montascale a cingoli, messo a disposizione da Ortopedia Michelotti, a Villa Bottini, Piazzale Mons. Giulio Arrigoni e la salita delle mura Via del Pallone. Saranno installate delle pedane mobili per garantire l'accesso nelle location di Chiesa San Cristoforo e Palazzo Arnolfini.