Dangbei partecipa al Black Friday e al Cyber Monday in Italia con sconti fino al 35%

ROMA, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, azienda leader nell'innovazione della tecnologia di proiezione smart, parteciperà al Black Friday e al Cyber Monday di Amazon Italia dal 20 novembre al primo dicembre 2025. Gli acquirenti potranno risparmiare fino al 35% sui proiettori più popolari di Dangbei, dai modelli 4K di punta alle soluzioni portatili leggere.

Dangbei DBOX02 – Proiettore laser 4K ALPD con 2450 lumen ISO per una visione brillante anche di giorno, Google TV e Netflix con licenza.Ora a 1.099 € (26,7%, prezzo di partenza 1.499 €).

Proiettori Home Cinema di punta

Dangbei DBOX02 Pro – Proiettore laser 4K con HDR10+, elaborazione avanzata delle immagini e supporto gimbal integrato per un posizionamento flessibile.Ora a 959 € (26,2%, prezzo di partenza 1.299 €). Dangbei MP1 Max – Proiettore 4K Tri-Laser + LED di nuova generazione con 3100 lumen ISO, copertura colore 110% BT.2020 e precisione ΔE<1. La scelta ideale per i cinefili che danno la priorità alla precisione dei colori.Ora a 1.499 € (21,1%, prezzo di partenza 1.899 €).

Opzioni leggere e portatili

Dangbei Atom – Proiettore laser ultrasottile con 1200 lumen ISO e Google TV integrato. Compatto ma potente, offre immagini nitide in Full HD con HDR10.Ora a 597 € (19,2%, prezzo di partenza 739 €).

Dangbei Freedo – Proiettore portatile alimentato a batteria con 450 lumen ISO, supporto gimbal a 165° e Netflix con licenza. Perfetto per le serate di cinema all'aperto.Ora a 369 € (26,1%, prezzo di partenza 499 €).

Dangbei N2 mini – Proiettore nativo 1080p con supporto inclinabile a 190° e Netflix integrato. Facile da proiettare su pareti o soffitti in un formato compatto.Ora a 169 € (22,8%, prezzo di partenza 219 €).

Tutte le offerte sono disponibili esclusivamente sullo store di Dangbei su Amazon.it.

Informazioni su DangbeiDangbei è un fornitore di intrattenimento smart di alta gamma specializzato in proiettori. Con oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo, Dangbei combina soluzioni tecnologiche avanzate con un design intuitivo, offrendo immagini straordinarie e un'esperienza di suono coinvolgente, sia per l'intrattenimento domestico che mobile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://us.dangbei.com.

Contatto per la stampa: Ufficio per le Pubbliche Relazioni di Dangbei E-mail: pr@dangbei.comSito web: us.dangbei.com

