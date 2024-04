Dare “vita nuova” all’antico, farlo rinascere e conferirgli contemporaneità: è il progetto di Anna Porcu

Attraverso la sua arte e i suoi gioielli con cammei antichi accostati in maniera ardita a pelle e materiali alternativi, Anna Porcu riesce a far indossare un mix di passato, presente e futuro.

Roma, 17 aprile 2024. Nel mondo dell'arte e della creazione, emergono storie, come quella di Anna, fatte di determinazione, passione e innovazione e che riflettono il coraggio delle donne nel perseguire i propri sogni. Anna Porcu, un'artista imprenditrice, mostra quanto una donna sappia affrontare le sfide e la crescita, quasi come una paladina, affrontando le barriere del mercato americano con la sua visione unica e la sua determinazione incrollabile. Il percorso di Anna è intriso di radici profonde, un'educazione all'arte e all'antiquariato che ha plasmato la sua identità e il suo approccio creativo: «per me, l'arte è sempre stata all'ordine del giorno» spiega.

Cresciuta tra le stanze di una villa antica nel cuore delle colline toscane e immersa nell'atmosfera delle mostre d'antiquariato, Anna ha assorbito la bellezza e l'unicità dei pezzi antichi sin dalla giovane età. Questo patrimonio familiare, unito alla sua innata passione per l'arte, ha segnato l'inizio di un viaggio che l'avrebbe portata ad esplorare il mondo e a trasformare le sue esperienze in opere d'arte senza tempo. Il suo approccio non convenzionale e audace si manifesta nel suo coraggio di affrontare come una vera guerriera nuovi mercati, come quello americano, che tanto la apprezza.

Come molti altri, ha dovuto lottare e superare ostacoli per emergere, ma il suo spirito intraprendente e la sua tenacia le hanno permesso di brillare anche fuori dalla sua terra natale. Nel cuore di New York, Anna ha affrontato i "leoni del mercato" con la sua arte unica e innovativa. I suoi gioielli con cammei antichi non sono solo ornamenti, ma racconti viventi di storie secolari. Ogni pezzo è un ponte tra passato e presente, un'opera d'arte che continua a trasmettere emozioni e significati attraverso le generazioni. Il cammeo di Atena, ad esempio, ha acquisito un valore speciale quando è stato acquistato da una madre per sua figlia in lotta contro una malattia. «Quel gesto ha significato moltissimo per me. Atena mi apparteneva, ma ho deciso di darlo a lei, e così la dea guerriera è diventata ancor di più un simbolo di forza e speranza, perche' diventava la compagna di una giovane ragazza nel mezzo di una sua difficilissima battaglia ». Ciò ha reso il gioiello non solo un simbolo di bellezza estetica, ma anche di resilienza e speranza, arricchendo ulteriormente la sua storia e il suo significato. La filosofia di Anna si riflette nella sua scelta di seguire il suo cuore anziché i dettami del mercato. La sua visione dell'arte come espressione dell'anima e della creatività, piuttosto che come mera merce da vendere, le ha permesso di mantenere la sua integrità artistica e di condividere la sua passione con il mondo. Guardando al futuro, Anna sogna di portare le sue creazioni ancora più lontano, rendendo accessibile la sua arte a una vasta audience internazionale, nonostante sia già molto apprezzata soprattutto dal mercato americano. Il suo impegno per l'internazionalizzazione del suo progetto riflette il desiderio di condividere la bellezza, la storia e grande italianità dei suoi gioielli con persone di ogni angolo del globo. In un mondo dominato dagli indicatori finanziari e dalle tendenze di mercato, Anna Porcu rimane fedele alla sua visione di gioielli senza tempo, creando opere d'arte che resistono alle mode e parlano direttamente all'anima di chi le indossa. La sua storia è un tributo alla forza e alla determinazione delle donne che osano sognare in grande e perseguire i propri ideali, indipendentemente dalle sfide che incontrano lungo il cammino.

Per informazioni:

info@annaporcu.com

www.annaporcu.com

Mobile +39 393 8849752

Boutique +39 0578 748775