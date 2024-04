DeFi Lens crea un'AI generativa avanzata per l'analisi tecnica

NEW YORK, 23 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Nel dinamico mondo della finanza decentralizzata (DeFi) è fondamentale rimanere al passo con i tempi e mantenere un vantaggio competitivo. Oggi viene annunciato con entusiasmo il lancio di DeFi Lens (https://defilens.ai), un'innovativa piattaforma AI che combina intelligenza artificiale generativa e Trust of Proof (ToP) per il Web3, per fornire segnali e informazioni approfondite sul mercato ai trader, in particolare a quelli che utilizzano strategie di analisi tecnica (TA) e agli appassionati di criptovalute. DeFi Lens trasforma il modo in cui i trader o gli utenti di criptovalute cercano alpha, scambiano segnali e dati e analizzano le strategie di trading. Il progetto è incubato da Oraichain Labs.

Rivoluzionare l'analisi crittografica con l'AI

DeFi Lens combina gli strumenti di analisi più diffusi nel mercato delle criptovalute con la potenza dell'AI generativa. DeFi Lens è una fusione di AI e Web3, che consente di approcciarsi in tempo reale all'intelligence del mercato e di promuovere un futuro Web3 più efficiente e accessibile di ogni tempo.

DeFi Lens presenta proprie caratteristiche chiave per competere con altri strumenti crittografici sul mercato:

Partecipa alla rivoluzione di DeFi Lens

DeFi Lens nel mese di aprile ha lanciato la sua beta pubblica GRATUITA, ora disponibile su https://defilens.ai. Inizia da subito a conoscere questo strumento rivoluzionario, connettiti con la sua vivace comunità e parti per viaggi crittografici a nuovi livelli.

Informazioni su DeFi Lens

Incubato da Oraichain Labs, DeFi Lens è uno strumento di crittografia AI che offre una potenza personalizzabile e generativa per trasformare il modo in cui i trader o gli utenti di criptovalute cercano alfa, scambiano segnali e analizzano le strategie di trading. I segnali e le strategie sono soggetti a valori monetari e seguono un protocollo 'Proof of Trust'.

Informazioni su Oraichain

Oraichain (https://orai.io) fornisce PoT (Proof of Trust) multidimensionali dell'AI e consente un'integrazione sicura con il Web3. Oraichain è il primo layer 1 di Oracle AI al mondo.

