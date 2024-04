Dismorfismi e segni dell'età: il punto del dott. Tartaro sulle opportunità della chirurgia estetica

Napoli, 19 aprile 2024 – Le piccole imperfezioni a carico del viso possono alterare in modo significativo la percezione di sé: dismorfismi e segni dell'età, acuendo la difformità tra l'immagine ideale e quella reale, contribuiscono ad accentuare le situazioni di malessere, compromettendo la vita relazionale e, in alcuni casi, anche quella professionale.

Gli interventi estetici offrono tante opportunità per correggere i difetti e restituire al volto un'armonia generale, così come conferma il dottor Gianpaolo Tartaro, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva e chirurgia maxillo-facciale.

Chirurgia estetica: un'opportunità per sentirsi bene e cancellare i segni del tempo

La chirurgia estetica offre l'opportunità di correggere i difetti del tempo o le anomalie di natura congenita o genetica, ripristinando una condizione morfologica in equilibrio con l’aspetto naturale.

Ad accrescerne la popolarità, se in parte è l'incremento della vita media, che spinge a volersi sentire giovani esteriormente come nello spirito, in parte sono anche i cambiamenti sociali, che in ogni momento storico contribuiscono a definire nuovi modelli di bellezza.

Al di là delle ragioni che determinano il trend attuale, sottoporsi a un intervento di natura estetica rappresenta una vera e propria opportunità, dal momento che permette di ottenere una perfetta correzione di difetti e inestetismi e incrementare di riflesso anche i livelli di autostima.

Sul sito del dottor Tartaro sono accuratamente illustrate tutte le tecniche oggi disponibili per sentirsi bene con se stessi. Trasforma e ringiovanisci il tuo volto con la chirurgia estetica donna avanzata per dismorfismi e segni dell'età e scopri il ruolo terapeutico che ogni trattamento può avere nel ripristinare l'equilibrio psicofisico.

Gli interventi estetici per contrastare dismorfismi e inestetismi

Dalla chirurgia estetica della regione palpebrale agli interventi atti a ripristinare la freschezza dei lineamenti, oggi è possibile sottoporsi a numerosi trattamenti finalizzati a preservare o a ripristinare la bellezza del viso.

Se l'imperativo è sconfiggere i segni del tempo, la soluzione più veloce è offerta dal lifting o dal minilifting, due trattamenti chirurgici che contrastano gli effetti derivanti dalla perdita di elasticità della pelle, attraverso la ricollocazione dei tessuti nella loro posizione originaria.

Ma per contrastare il decadimento dei tessuti che sopraggiunge con l'età, è possibile sottoporsi anche a una blefaroplastica, un intervento che permette di restituire al volto la freschezza di un tempo, eliminando l'effetto affaticante delle palpebre cadenti.

Il dottor Gianpaolo Tartaro interviene in questa zona attraverso un approccio capace di riportare indietro le lancette del tempo, tenendo conto dei lineamenti della paziente. E a beneficiarne è anche la funzionalità, forte di un intervento che riporta le palpebre al loro assetto naturale, ripristinando il naturale campo visivo.

Tra gli interventi che consentono di eliminare i difetti a carico del viso, si segnala inoltre la rinoplastica, che offre l'opportunità di correggere la forma e la proporzione della piramide nasale in presenza di disallineamenti, gobbe e anomalie di natura estetica. Dare a questa parte del volto un assetto in armonia con i lineamenti del viso permette di migliorare la fisionomia generale, ma di avere anche un risultato di tipo funzionale, complice il perfezionamento delle aree designate al passaggio dell'aria responsabili di una corretta respirazione.

In ogni caso, per un risultato ottimale, qualunque sia l'intervento di natura estetica, il dottor Tartaro consiglia un approccio non basato sulla mera esecuzione del trattamento, bensì sul dialogo tra medico e paziente.

Di conseguenza, è essenziale instaurare, in fase preliminare, un percorso conoscitivo basato sulla fiducia, che permetta al medico di indagare sui possibili risvolti psicologici ed evitare tutte quelle complicanze che una modifica nei lineamenti può comportare. Naturalmente, è necessario tenere conto anche dei bisogni e delle motivazioni della paziente, per proporre soluzioni non stereotipate ma personalizzate sull'estetica del volto.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://gianpaolotartaro.it/

Email: info@gianpaolotartaro.it