È Cristiana De Filippis l’Alumna dell’anno 2025 dell’Università di Milano-Bicocca

La matematica, classe 1992, si aggiudica la quinta edizione del premio assegnato da BicoccAlumni, l’associazione dei laureati dell’ateneo milanese

Milano, 24 novembre 2025 – È Cristiana De Filippis –matematica insignita di numerosi riconoscimenti in tutto il mondo, professoressa ordinaria di Analisi Matematica all’Università di Parma, e laureata a pieni voti nel 2016 all’Università di Milano-Bicocca nel corso di laurea magistrale di Matematica – l’Alumna dell’anno 2025, premio annuale dell’associazione dei laureati dell’ateneo milanese, BicoccAlumni. Il riconoscimento è alla sua quinta edizione ed è stato assegnato ieri sera durante la cerimonia di gala per festeggiare il primo decennale dell’associazione, fondata il 25 novembre del 2015.

Classe ’92, nata a Bari, cresciuta a Matera, Cristiana De Filippis ha incentrato la propria ricerca sulla teoria della regolarità per equazioni differenziali alle derivate parziali ellittiche e paraboliche, con particolare attenzione ai problemi che emergono dal calcolo delle variazioni e alla possibile formazione di singolarità. Nel corso degli anni, il suo lavoro è stato riconosciuto a livello internazionale, come dimostrato dall’elezione nella coorte inaugurale della Young Academy della European Mathematical Society (2023) e dall’assegnazione del Premio Iapichino dell’Accademia Nazionale dei Lincei nel 2020, del Premio Bartolozzi dell’Unione Matematica Italiana nel 2023, dell'EMS Prize (European Mathematical Society) nel 2024, di un ERC Starting Grant (European Research Council) nel 2025 e del SIAM Early Career Prize on Analysis of PDEs (Society for Industrial and Applied Mathematics).

«Essere nominata “Alumna dell’Anno” significa moltissimo per me – ha affermato Cristiana De Filippis, che non ha potuto presenziare alla cerimonia perché impegnata in una conferenza negli Stati Uniti, in un video proiettato durante il Gala dell’associazione BicoccAlumni –. La mia esperienza di laurea magistrale in Bicocca è stata decisiva, grazie soprattutto ai docenti del dipartimento di Matematica, professionisti straordinari che mi hanno accompagnata e sostenuta nei momenti cruciali per il mio futuro. Sono profondamente grata per questo riconoscimento che sento come un incoraggiamento a continuare a crescere e contribuire alla comunità accademica». A ritirare il premio, Giuseppe Mingione, professore ordinario di Analisi matematica dell'Università di Parma.

«Consegnare il premio all’alumna Cristiana De Filippis ci consente di celebrare una nostra laureata che oggi contribuisce in modo significativo al progresso della ricerca matematica in ambito internazionale – ha aggiunto Marco Orlandi, rettore dell’Università di Milano-Bicocca –. Il suo percorso testimonia il valore della formazione ricevuta in Ateneo e la capacità dei nostri laureati di distinguersi nei contesti scientifici più prestigiosi. Sono certo che la sua storia accademica saprà ispirare chi guarda alla nostra università per costruire il proprio futuro».

«Siamo lieti di conferire a Cristiana De Filippis il premio BicoccAlumni per l'Alumna dell’Anno 2025 – ha spiegato Sabrina Fraccaroli, presidente dell’associazione – per l’eccellenza del suo percorso scientifico. La dottoressa De Filippis è riuscita ad affermarsi con risultati di rilievo internazionale, distinguendosi per originalità, rigore e contributi innovativi. I premi e le borse di ricerca che ha ottenuto confermano la qualità del suo lavoro e l’impatto che la sua attività sta generando nella comunità scientifica. La sua traiettoria rappresenta un esempio concreto di talento e determinazione, e motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità BicoccAlumni».

Nelle precedenti edizioni il riconoscimento è stato assegnato a Gian Maria Mossa, Ileana Boneschi, Daniele Bellasio e Arianna Talamona.

