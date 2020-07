La Protezione entra in banca attraverso l'offerta di prodotti assicurativi

A #Consapevolmente, in diretta su Le Fonti TV, si parlerà di banche e della loro nuova offerta di prodotti assicurativi.

Milano, 11 giugno 2019 - Nella prossima puntata di #Consapevolmente, in onda in diretta il 12 giugno alle ore 10.30 su Le Fonti TV, si parlerà del rapporto tra banche e assicurazioni. Nel corso degli anni, gli istituti di credito hanno inserito nella loro offerta ai clienti, prodotti che vanno al di là del credito. Si pensi ad esempio all’introduzione e proposizione ai clienti dei prodotti del risparmio gestito, che da anni oramai sono entrati a tutti gli effetti nelle strategie commerciali delle banche tradizionali.

Ora lo spettro dei prodotti si amplia ed è sempre più facile per i risparmiatori ricevere offerte in ambito assicurativo; prima fra tutti l’assicurazione sul mutuo, che nel momento di stipula viene proposta come servizio accessorio, ma necessario all’erogazione del mutuo stesso.

Da oggi anche altri prodotti assicurativi, dedicati alla protezione del patrimonio e del capitale umano, sono stati introdotti.

Ma qual è il futuro del settore assicurativo? E soprattutto, cosa ne pensano gli italiani delle nuove strategie commerciali adottate dalle banche?

Questo il tema principale della puntata di #Consapevolmente, durante la quale si chiederà ai risparmiatori di dare anche un parere sul loro grado di fiducia nei confronti di istituti di credito e società assicurative.

Inoltre si approfondiranno gli aspetti che contraddistinguono l’offerta fatta agli sportelli bancari da quella fatta attraverso i professionisti della consulenza. Ospite della puntata Gionata Cerri, Responsabile commerciale di CNP Partners.

#Consapevolmente

È stata la propensione degli italiani al risparmio ed il conseguente terreno fertile andatosi a creare per le società di risparmio gestito e assicurative ad ispirare #Consapevolmente, il nuovo format Le Fonti in collaborazione con CNP Partners. Questo impulso, infatti, non sempre è abbinato ad un’adeguata conoscenza del mondo degli investimenti.

Il programma ha un duplice scopo; da un lato si andranno ad educare i risparmiatori italiani in materia di investimenti, dall’altro si vogliono fornire informazioni precise e suggerimenti preziosi per il pubblico professionale: consulenti finanziari, private bankers, ma anche liberi professionisti come commercialisti, legali e broker assicurativi.

Consapevolmente, è un format tv mensile ed al suo interno vengono affrontati tutti i temi relativi a risparmio e gli investimenti. A condurre il nuovo programma TV, Annalisa Lospinuso, uno dei volti simbolo di Le Fonti TV. Accanto a lei in ogni puntata un esperto di CNP Partners cerca di offrire importanti spunti a supporto della consapevolezza finanziaria degli italiani sfatando luoghi comuni e preconcetti su risparmio gestito e mondo assicurativo.

Grazie ad un linguaggio moderno e una conduzione puntuale, il format parte proprio dal punto di vista dei risparmiatori italiani, coinvolti attraverso un vox populi che cerca di fare uno spaccato del pensiero comune degli italiani sulle diverse tematiche. Alla visione dei risparmiatori si aggiunge quella del pubblico professionale dei consulenti che vengono coinvolti attraverso un sondaggio online a loro riservato e che cerca di delineare il sentiment degli addetti ai lavori.

Il grado di interazione con conduttore e ospiti rimane dunque molto alto, grazie anche alla possibilità del pubblico in diretta di inviare domande attraverso un messaggio WhatsApp o attraverso la chat integrata all’interno del player di Le Fonti TV.

Grazie a questo format Le Fonti TV rinnova ulteriormente il suo impegno nella diffusione della consapevolezza in ambito economico e finanziario, una mission che contraddistingue la società in tutte le attività portate avanti.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

