Libro d'oro Le Fonti una raccolta di eccellenze

Milano, 09 luglio 2019 –I più prestigiosi premiati dei Le Fonti Awards® sono stati celebrati in un esclusivo libro a tiratura limitata.

Le Fonti ha deciso di celebrare i più autorevoli vincitori del premio Le Fonti Awards® raccogliendo le loro testimonianze nel Libro d’Oro, una pregevole edizione non in commercio a tiratura limitata.

Ogni pagina del Libro, corredata da una foto del premiato, è stata accompagnata da una presentazione della realtà vincitrice e dalla motivazione del trionfo.

Una copia del Libro è stata consegnata ai C-level della nostra business community garantendo massima visibilità ai premiati, mentre una versione pamphlet è stata allegata a Il Sole 24 Ore ed è stata diffusa su tutto il territorio nazionale.

Il nostro Centro di Selezione sta già lavorando per individuare le più meritevoli realtà che saranno valutate come possibili candidate per apparire sull’edizione 2019. Per segnalare imprese o studi è possibile scrivere a federica.chiezzi@lefonti.it e gabriele.ventura@lefonti.it.

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato ww w.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner

