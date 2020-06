Consulente SEO Leader: la nuova realtà che affianca l’azienda nel processo di digital transformation, migliorandone la comunicazione, l’immagine e il business

Da un’esperienza ultradecennale nel digital marketing, nasce il progetto SEO Leader, con base a Milano ma operante in tutta Italia, volto ad aiutare aziende e professionisti nel loro processo di digital transformation, con particolare attenzione al marketing digitale, reputazione online, consulenza e inbound marketing.

Il business moderno ha poco in comune con il modo con cui è stato condotto cento anni fa, cinquant'anni fa o anche solo vent'anni fa. Con l'avvento dell’era digitale le abitudini e i comportamenti dei consumatori sono cambiate secondo modalità così rapide e sorprendenti, che il sistema tradizionale di condurre gli affari è quasi completamente scomparso.

Per le imprese muoversi in questo scenario altamente competitivo, così sfaccettato e articolato è un po’ come se, metaforicamente, si partisse per un viaggio verso una destinazione sconosciuta senza una bussola e una mappa. Per questo motivo è necessario dotarsi di un navigatore esperto che sia in grado di condurre il proprio business verso la meta e gli obiettivi prefissati.

La proposta di SEO Leader è proprio quella di affiancare l’azienda in un processo di trasformazione digitale e guidarla attraverso un cambio di prospettiva e di paradigma comunicativo, in grado di trasformare le sfide poste dal nuovo mondo interconnesso in opportunità.

SEO Leader progetta la digital strategy delle aziende seguendo un approccio a 360 gradi, attraverso cioè l’utilizzo degli strumenti e dei canali del Digital Marketing con una visione d’insieme, modulare, scalabile e snella, combinandone i rispettivi punti di forza al fine di produrre i migliori risultati.

In che modo? L’impresa viene affiancata e condotta allo scopo di attrarre nuovi clienti e mantenere quelli già fidelizzati attraverso:

•Consulenza SEO strategica forte di un’esperienza ultradecennale: SEO Leader non è un’agenzia, ma un professionista e un partner per il successo online dell’impresa. Nello specifico il core business è l’ottimizzazione SEO e posizionamento organico nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca: attività strategicamente importanti e rilevanti per ogni tipo di business e di azienda, che permettono un miglioramento tangibile del ranking del sito web del cliente nei motori di ricerca. Come è noto la SEO influisce sul ciclo di ricerca / acquisto ed è il punto di partenza per qualsiasi attività efficace online. Grazie ad un approccio orientato al risultato e ad una comunicazione diretta con il cliente, SEO Leader fornisce un servizio di seo counseling personalizzato e focalizzato sulle singole necessità.

•Formazione One To One volta a fornire il know how e gli strumenti utili per comprendere, comunicare e relazionarsi con i nuovi linguaggi digitali.

•Content marketing: produzione di piani editoriali e strategie di contenuti in grado di attirare nuovi clienti in modo naturale.

•Campagne pubblicitarie digitali (Search Engine Marketing) volte all’obiettivo di aumentare contatti, clienti target e notorietà.

•Progettazione di strategie di marketing di tipo “Inbound”.

•Brand Awarness in grado di rafforzare la presenza, l’immagine e la reputazione online dell’azienda su molteplici canali digitali.

Tutte queste attività si possono anche ricondurre alla figura dell’Innovation Manager, colui che ha l’obiettivo di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa. Si tratta di un ruolo nuovo, previsto nella legge di bilancio 2019, che può lavorare a stretto contatto con piccole e medie imprese determinate a compiere importanti processi di trasformazione digitali in ambiti strategici come impresa 4.0, Big Data, intelligenza artificiale e il digital marketing.

Tale gestione dell’innovazione permetterà alle imprese di rispondere ad opportunità esterne o interne, e di sfruttare la propria creatività per introdurre nuove idee, processi o prodotti.

SEO Leader quindi, si pone come partner a 360° per professionisti e aziende, in grado di gestire la digital transformation e presentandosi con un’idea innovativa, pratica e concreta sul mondo digitale e sul web.

Nel concreto, l’attività consulenziale di SEO Leader si pone, come obiettivo principale, di soddisfare le necessità e i bisogni di professionisti e aziende che vogliono maggiore visibilità sul web. Con un consulente SEO l’impresa non è più sola nell’affrontare i cambiamenti del web, perché si procede step by step: dopo uno studio delle necessità del Brand, verrà concepita una strategia digitale di successo che includerà, oltre a quelle già citate prima, anche attività di web reputation e digital PR con collaborazioni con le più importanti concessionarie d’Italia, local SEO, social media, campagne di lead generation, personal branding (ove necessario) e creazione di un piano editoriale SEO.

Grazie a quest’approccio olistico, multi-strumentale e di driver della digital trasformation, SEO Leader è al servizio completo dell’impresa, consentendo di oltrepassare i limiti e i confini di ogni singolo strumento del marketing digitale, massimizzando i risultati e il ritorno dell’investimento.

Rispetto ad altre realtà, l’innovazione, l’esperienza nel settore, l’attenzione sartoriale ai progetti dei clienti e il valore umano del lavoro di SEO Leader, permetteranno alle aziende di migliorare la propria brand awareness e le vendite del sito web.

SEO Leader

Web: https://www.seoleader.digital/

E-mail: info@seoleader.digital

Tel.: +39 02.99749627

Video presentazione: https://youtu.be/1DyGKLF6F9Y