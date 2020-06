La controllata tax-free di Suning, Laox, ha completato una raccolta fondi da 8,434 miliardi di yen giapponesi per espandere il business in Cina e l'e-commerce globale

NANJING, Cina, 5 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Il 5 dicembre, Laox, la più grande società articolata tax-free in Giappone, ha annunciato oggi il completamento della sua raccolta fondi attraverso l'emissione mirata di azioni aggiuntive per GRANDA GALAXY, filiale totalmente controllata di Suning Appliance Group, e GLOBAL WORKER, interamente controllata di Chuben Sangy o Co., Ltd., a 8,434 miliardi di yen, principalmente usati come capitale circolante per l'espansione del commercio con la Cina e lo sviluppo dell' e-commerce globale.

A seguito della raccolta fondi, Laox aumenterà ulteriormente il suo investimento nel mercato cinese ed estenderà le sue attività di e-commerce nel mondo. Da quando è entrata nel mercato cinese nel 2011, Laox ha introdotto beni e servizi giapponesi di alta qualità in Cina tramite le piattaforme di Suning.com online ed offline.

In quanto azionista di riferimento di Laox, Suning.com (002024.SZ) è convinta che Laox rafforzerà ulteriormente la sua stretta collaborazione con l'azienda e con l'ecosistema retail di Suning negli acquisti esteri, l'acquisto di prodotti di base, servizi di commercializzazione e logistici, accrescendo così l'influenza internazionale di Suning e attirando più clienti che cercano beni della migliore qualità.

Negli ultimi anni, Laox ha svolto una ricerca approfondita sui trend dei consumi cinesi per servire meglio il mercato. Potendo contare sui buyer globali di Suning e sulle sue piattaforme di big data, Laox stringe accordi con i fornitori per lanciare prodotti esclusivi per il mercato cinese.

Totalmente alimentata dalla strategia di smart retail di Suning, Laox si è ora sviluppata come piattaforma articolata che fornisce vendita al dettaglio, servizi di catering, esperienza di stili di vita e servizi di viaggio, pur mantenendo l' attività di shopping tax-free come suo core business. Alla fine del 2018, LAOX aveva 38 negozi nel mercato giapponese, che avevano attratto quasi 2,5 milioni di visitatori durante l'anno e raggiunto vendite annue per circa 120 miliardi di yen.

Informazioni su Suning Holdings GroupFondata nel 1990, Suning è una delle imprese commerciali leader in Cina con due società quotate in Cina e in Giappone. Nel 2019, Suning Holdings Group si è classificata tra i top tre brand fra le 500 maggiori aziende non statali in Cina con un fatturato annuo di 602,5 miliardi di RMB (circa 77,24 miliardi di euro) ed ha continuato a guidare la lista nella categoria del retail online. Aderendo alla missione dell'azienda di "guidare l'ecosistema intersettoriale creando una qualità della vita eccellente per tutti", Suning ha rafforzato ed esteso il suo core business nel retail attraverso un ecosistema aziendale costituito da molteplici settori verticali, come l'immobiliare commerciale, servizi finanziari e sport. Suning.com, la controllata principale pioniera nelle vendite al dettaglio online ed offline, è stata inserita nella lista delle Fortune Global 500 per tre anni consecutivi dal 2017 al 2019.

Informazioni su LaoxLaox è stata pioniera del settore inbound giapponese dal 2009, mettendo in piedi una delle più grandi reti di negozi generali tax-free nel paese. Con prodotti sicuri e di eccellenza fatti in Giappone e la cultura di ospitalità e servizio cortese unici del paese, altamente apprezzati in tutto il mondo, il settore inbound giapponese si è radicato negli ultimi anni.

Laox punta ad espandere le sue piattaforme per presentare i prodotti, la cultura e il servizio giapponesi al mondo, traendo vantaggio dall'esperienza e dal senso commerciale nutriti nel corso degli anni e dalle nostre forti relazioni con la Cina. Continueremo ad impegnarci per crescere come azienda globale che fa da ponte tra il Giappone e la Cina, la cui importanza nel mondo potrà solo crescere.