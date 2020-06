L’offerta virtual di Snaitech si arricchisce con

A soli 4 mesi dalla firma dell’accordo, l’offerta di gioco basata su un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani e presto sarà anche online.

Milano, 09 dicembre 2019 – Un'offerta di gioco sempre più ricca e coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti “live”Soccerbet, top di gamma dell'inglese Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto arriverà anche in versione online.

Alessandro Graziosi, Retail Betting & Customer Operations Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A”.

Tim Green, CEO di Highlight Games, ha invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale italiano, e sono fiducioso che le sue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità sui canali di vendita di Snaitech”.

Highlight Games Limited

Highlight Games è un fornitore di giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è SOCCERBET ™ che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali di calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile.

Snaitech

Nata dall’integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile (poker, skill games, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell’Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London Stock Exchange.

