Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers’ Corner. Mercoledì 21 ottobre, in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del Centro Studi Borgogna, si discuterà di “Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di credito”. Prenderanno parte al dibattito l’Avv. Claudio Schiaffino, Partner Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico CSB e l’Avv. Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Genova.

Trenta minuti di confronto per parlare delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali sia in riferimento alla responsabilità dell’imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

