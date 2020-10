La nuova gamma di prodotti Starbucks® disponibile nei punti vendita e online per potersi preparare il proprio caffè Starbucks® preferito a casa

Milano, 30 Ottobre 2020 – Le nostre giornate sono sempre scandite da una tazza di caffè: un profumo quotidiano e un aroma avvolgente che fanno parte delle nostre abitudini, per la colazione della mattina o per una pausa pomeridiana. E se volessimo provare qualcosa di nuovo, con un gusto ricco e un aroma intenso che ci ricorda le più famose caffetterie americane?

Nestlé porta sul mercato italiano la nuova gamma di caffè Starbucks®: 18 prodotti da consumare a casa - tra caffè in grani, macinato e capsule Starbucks® compatibili con i sistemi Nespresso® e Nescafé® Dolce Gusto® - con i quali continuare a vivere al meglio la pausa caffè e regalarsi momenti di piacere. Grazie all’accordo tra le due aziende, lo stesso caffè che si poteva gustare solo presso Starbucks® è disponibile per essere bevuto comodamente nel comfort della propria casa.

I nuovi caffè Starbucks® portano l’esperienza dei coffee bar dentro casa: prodotti di qualità e premium, per vivere al meglio la nostra pausa caffè e regalarsi attimi di piacere. I caffè Starbucks® comprendono una varietà di miscele scelte, caffè monorigine 100% Arabica e una selezione delle più classiche e gustose bevande, come il Caramel Macchiato e il Cappuccino, che hanno reso celebre il brand americano in tutto il mondo. Inoltre, le tre diverse intensità di tostatura - chiara, media e scura - rispondono ai gusti di ogni consumatore che ha la possibilità di scegliere la modalità di consumo preferita tra capsule, grani o macinato.

Le capsule per macchine da caffè Nespresso® e Nescafé® Dolce Gusto® - rispettivamente con 7 referenze Starbucks® by Nespresso® e 6 referenze Starbucks® by Nescafé® Dolce Gusto® - prevedono una preparazione con pochi e semplici gesti e sono l’ideale per fare una pausa veloce o avere tra le mani la nostra bevanda preferita in pochi minuti. Per chi intende gustare questo momento con più calma e tranquillità e non rinuncia ai metodi più tradizionali, il caffè preparato con la classica moka o filtrato è perfetto, con la possibilità di scegliere tra 3 tipi di caffè macinato Starbucks®. O ancora, per chi ama regalarsi la freschezza del caffè in grani, Starbucks® propone due prodotti con chicchi interi pronti ad essere macinati comodamente a casa.

“Il rito del caffè è un momento fondamentale e negli ultimi anni c'è una sempre più crescente attenzione alla qualità, ai nuovi gusti e ai prodotti premium. I prodotti Starbucks® sono pensati proprio per rispondere alla voglia di avvicinarsi a un modo nuovo di intendere il caffè, grazie alla combinazione dell’esperienza e dei sistemi Nestlé con la qualità Starbucks®” - dichiara Federica Braghi, Business Executive Officer Nescafé & Nestlé Professional. “Con Starbucks®, Nescafé® e Nescafé® Dolce Gusto®, offriamo ai consumatori la migliore scelta di caffè e un’esperienza di consumo del caffè a casa completa e che risponde ai gusti di ognuno con alta qualità 100% arabica del caffè, tostature iconiche e diverse modalità di estrazione. Abbiamo già avuto buonissimi risultati in termini di quota e di performance e intendiamo proseguire non solo la distribuzione su tutto il territorio ma anche ampliare l’offerta di prodotti”.

Nestlé ha iniziato la distribuzione dei prodotti Starbucks® a livello globale nel 2019 in diversi mercati in Asia, Europa, America Latina, Medio Oriente e Stati Uniti. In Italia, è stata avviata la distribuzione nel canale retail in modo progressivo nella primavera 2019 con spazi dedicati con una vestizione che richiama le caratteristiche e i valori premium del brand, nella Grande Distribuzione nei punti vendita Esselunga. I caffè Starbucks® si possono trovare anche sui canali di vendita online: sul sito dedicato Starbucks at Home (www.starbucksathome.com/it), in alcuni importanti clienti specializzati nella vendita di caffè on line oltre al sito di Nescafé® Dolce Gusto®.

Tutti i prodotti Starbucks® sono realizzati con caffè arabica 100% di alta qualità ed eticamente certificato attraverso il programma Coffee and Farmer Equity (CAFE), sviluppato in collaborazione con l’associazione Conservation International. Nell’ultimo decennio, Conservation International ha aiutato Starbucks® a sviluppare delle pratiche eque per il caffè e per i produttori che rispondono ai principi dell’azienda per l’approvvigionamento etico, utilizzando il commercio equo e solidale e pratiche di agricoltura sostenibili e aiutando i coltivatori a produrre caffè in un modo migliore per le persone e il pianeta.

Il Gruppo Nestlé è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Con 403 stabilimenti e più di 300.000 collaboratori distribuiti in oltre 190 Paesi, il Gruppo si è evoluto insieme ai suoi consumatori, sviluppando soluzioni al passo con il cambiamento dei bisogni e dello stile di vita della società. L’innovazione e la ricerca scientifica applicata alla nutrizione rappresentano il tratto distintivo dell’operato del Gruppo sin dai suoi esordi e su queste stesse basi l’azienda sta lavorando oggi e per il prossimo futuro.

Il Gruppo Nestlé è presente in Italia dal 1875, quando è stata depositata a Milano l’etichetta “Farina Lattea Nestlé, alimento completo per i bambini lattanti”. Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutrition e Nestlé Health Science, Nestlé Professional e CPW sono oggi le principali realtà che operano nel nostro Paese: assieme impiegano circa 4.300 dipendenti in 10 stabilimenti (oltre alla sede centrale di Assago), raggiungendo nel 2019 un fatturato totale di circa 1,6 miliardi di euro. L’azienda opera in Italia con un portafoglio di numerosi marchi, tra cui i principali sono: Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Buitoni, Garden Gourmet, Maggi, Nidina, Nestlé Mio, NaturNes, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Il Latte Condensato, Fitness Cereali, Meritene, Pure Encapsulations, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Purina Pro Plan, Purina ONE, Gourmet, Friskies, Felix.

