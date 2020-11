Castellani Shop torna su Sky, la nuova campagna dal 23 novembre

Milano, 18 Novembre 2020 - Il successo della programmazione di settembre porta al lancio di una nuova campagna. Castellani Shop, l’e-commerce specializzato in arredamento Made in Italy per negozi, uffici e industrie, torna su Sky dal 23 novembre al 1° dicembre 2020 (SKY TG24, SKY TG24 Digitale Terrestre, SKY TG24 Primo Piano). L’iniziativa riprende lo spot realizzato per la precedente attività di comunicazione e dà risalto a quegli elementi che rendono unico lo store online di Castellani Srl, come l’iter produttivo italiano, gli oltre 50mila clienti, la consulenza qualificata e i corrieri selezionati.

Al commercial ha contribuito lo spirito creativo di Officina Immagini, agenzia full service per la comunicazione video. Il progetto mira al rafforzamento della brand awareness, con il potenziamento di visibilità e interazioni, inserendosi all’interno di una strategia di cui fanno parte iniziative di Digital PR su prestigiose testate giornalistiche.

Hanno contribuito alla notorietà dello shop gli autorevoli riconoscimenti che hanno segnato il 2020. L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, nell’ambito dei migliori e-commerce d’Italia 2020/2021, ha inserito Castellani Shop nella top 5 delle piattaforme digitali nel settore “Forniture Industriali”.

Mentre ne Le Stelle dell’e-commerce, classifica di eccellenze del commercio elettronico stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista, lo store di Castellani Srl conquista il primo posto nella categoria “Forniture per ufficio”.

A queste si aggiungono ulteriori attestazioni di qualità: il Sigillo Netcomm, che riflette l’impegno dell’azienda nel rispetto delle buone prassi online, e la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale), merito di una produzione completamente Made in Italy.

Castellani Shop è infatti l’espressione digitale di Castellani Srl, realtà aziendale operativa da oltre sessant’anni nel settore della produzione di scaffalature metalliche e soluzioni d’arredo per ufficio e attività commerciali.

In catalogo ci sono migliaia di prodotti, che includono scaffalature magazzino, vetrine espositive, arredo ufficio, sedie ufficio, armadietti spogliatoio, banchi vendita e molto altro. L’acquisto prevede esclusivamente sistemi di pagamento che garantiscono la massima sicurezza: bonifico bancario, carta di credito, PayPal. E un’assistenza qualificata è pronta a supportare il cliente in modalità multicanale: telefono, email, chat online e form sul portale.

