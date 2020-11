Previsioni Borsa e Mercati 2021, questo è il catalogo

Da quando sono stati diffusi maggiori dettagli sui vaccini anti Covid i mercati finanziari sono stati presi da una strana euforia nonostante i dati sull’epidemia in larga parte del pianeta non sono del tutto rassicuranti come numero di contagi.

Proprio in queste ultime settimane sono state rilasciate per il 2021 le previsioni di Borsa ed economiche di diverse banche d’affari europee e statunitensi e SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha pubblicato un report dedicato visibile all’indirizzo bit.ly/previsioniborsa2021 che analizza non solo le differenti visioni ma soprattutto valuta se quanto è stato previsto negli anni passati si è realizzato.

E i risultati sono naturalmente deludenti come da anni SoldiExpert SCF da lustri monitora per avvisare risparmiatori e buoni padri di famiglia che gestiscono direttamente o indirettamente il loro patrimonio finanziario di non basarsi su consigli spesso apparentemente di buon senso ma che statisticamente spesso si scontrano con la realtà nella migliore delle ipotesi.

Riguardo le previsioni di Borsa e degli economisti basti ricordare che lo scorso anno il consiglio quasi unanime era di puntare sui titoli «value», trascurati da 10 anni e i ciclici, viste le stime sul Pil mondiale di crescita fra il 3 e il 3,5% annuo. Ed era anche atteso un aumento dell’inflazione.

Qualcuno potrà pensare che la “stortura” nel 2020 è stata la pandemia ma quasi ogni anno degli ultimi lustri si può ritrovare (seppure in modo certo meno eclatante) una qualche ragione per cui i mercati azionari o obbligazionari non sono propriamente andati come alcuni dei più acuti cervelli delle banche d’affari di mezzo mondo avevano previsto.

Superfluo infatti dire che le cose sono andate al contrario perché l’imponderabile è sempre presente (può essere un pipistrello a Wuhan, un attentato di un gruppo estremista, il default di un Paese o di un istituzione ritenuta sistemica) e nessuna banca d’affari può prevedere il futuro. Quest’anno il Pil mondiale secondo l’ultimo report di Nomura, una delle principali banche d’affari giapponesi, scenderà del -3,8% e i titoli “value” sono stati sotterrati dai titoli “growth” (le varie Facebook, Amazon, Tesla, Netflix, Apple, Zoom..) e se c’è qualcosa che non si è ridestata ma anzi è ulteriormente scesa è l’inflazione.

“Niente al mondo si può immaginare prima. Tutto è costituito da tanti elementi unici che non possono essere previsti” diceva Nostradamus. E se lo diceva lui…

Cosa dicono le previsioni 2021 secondo le banche d’affari?

Intanto comunque la giostra delle previsioni o “outlook” 2021 delle principali banche d’affari e d’investimento è iniziata e il report scritto da Salvatore Gaziano, consulente finanziario indipendente e responsabile delle strategie di investimento di SoldiExpert SCF (società iscritta all’Albo OCF e quindi autorizzata a fornire consulenza anche personalizzata) ha svelato anche un po’ ironicamente il “giro del fumo” di questo mondo.

In generale gli strategist di banche ritengono che sarà possibile tenere sotto controllo la pandemia e per il 2021 sono costantemente positivi per lo sviluppo del mercato azionario ma allo stesso tempo dicono che si potrà assistere comunque anche a momenti di tensione, preoccupazione e volatilità che potrebbero comportare significative perdite di prezzo. Salirà ma potrà anche scendere, insomma. Un po’ come quando leggete le previsioni degli analisti finanziari che vi dicono che l’anno futuro sarà “selettivo”. Un modo furbetto per dire che ci sarà qualcosa che sale e qualcosa che scende, cosa che potrebbe dirvi anche vostra nonna.

Christian Kahler, responsabile della strategia azionaria presso DZ Bank, nell’outlook della banca dice in sintesi che “abbiamo ancora almeno sei mesi di incertezza davanti a noi, si potrebbe magari aspettare di comprare più basso, seppure fra un anno i prezzi futuri saranno più alti di quelli attuali”.

"I fattori negativi per le azioni sono evidenti", scrive, riferendosi alla pandemia e alle sue conseguenze economiche. Ritiene inoltre che in alcuni casi le azioni siano "molto apprezzate".

Allo stesso tempo, tuttavia, ci sono anche alcuni argomenti a favore di un ulteriore aumento dei prezzi: "Ulteriori pacchetti di stimolo sono in cantiere. La politica monetaria è estremamente espansiva e rimarrà tale per il prossimo futuro. Allo stesso tempo, non c'è una seria concorrenza per le azioni con dividendi in vista dei tassi di interesse record sempre più bassi".

Qualsiasi cosa accadrà tutto è stato previsto

Nel report pubblicato su SoldiExpert.com si riportano le opinioni e i pareri degli strategist di UBS, la più importante banca d’investimenti al mondo ma anche di banche tedesche, statunitensi ed europee (ING).

Il 2021 vedrà elezioni importanti come quelle in Olanda e Germania dove “la fine del mandato della Merkel potrebbe creare un vuoto (di breve durata) nella politica europea poiché attualmente nessuno dei suoi potenziali successori sembra destinato - almeno non immediatamente - a riempire le sue scarpe”.

Una lettura utile per risparmiatori e investitori che vogliono trovare spunti di riflessione e di investimento e che secondo i consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF ricorda ai risparmiatori e trader online (il cui tasso di “mortalità” è altissimo dimostrano tutte le ricerche accademiche internazionali ovvero il rischio di perdere una percentuale anche molto elevata del proprio patrimonio) l’importanza di agire sui mercati attraverso un approccio ragionato agli investimenti che non si basi né sulla speranza né sulla paura ma su un metodo sufficientemente diversificato e flessibile da adattarsi ai mercati piuttosto che rincorrere l’illusione di prevederli o addirittura ammaestrarli.

Ed è quello che società di consulenza indipendente SoldiExpert SCF porta avanti da 20 anni ed è per questo fra le pioniere con portafogli consigliati di ETF, azioni, obbligazioni o fondi basati su strategie differenti e dove non esiste alcun conflitto d’interesse con i clienti ma una consulenza pura e leale solo a parcella e non basata sul meccanismo del collocamento di prodotti e retrocessione di commissioni a spese del cliente su prodotti spesso inefficienti.

