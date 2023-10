Colorificio San Marco, pitture e vernici di elevata qualità per dare nuova vita alle proprie pareti

Milano, 4 ottobre 2023. Attivo nel settore da oltre 80 anni e parte di San Marco Group, Colorificio San M arco è un’impresa italiana che produce e distribuisce pitture e vernici, per rispondere alle richieste di clienti italiani ed esteri. Nato come semplice colorificio, oggi, il brand rappresenta un importante punto di riferimento nel settore, presente in tutto il territorio nazionale e internazionale con una rete di rivenditori specializzati.

L’azienda, professionale ed intraprendente, lavora ogni giorno per posizionarsi come prima realtà industriale in Italia nell’ambito dei sistemi vernicianti per l’edilizia professionale, in termini di quota di mercato, qualità dei prodotti e copertura territoriale.

Tanti sono infatti gli obiettivi perseguiti. Oltre a sviluppare prodotti innovativi, tecnologicamente all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente, l’impresa desidera consolidare le relazioni con il proprio pubblico, mediante un’offerta di servizi professionali qualificati, e a rappresentare, in termini di etica aziendale e responsabilità sociale, un autorevole riferimento per collaboratori, clienti, fornitori e stakeholders. L’ambizione? È promuovere la cultura dell'edilizia, del restauro e il valore del Made in Italy nel mondo.

L’azienda, infatti, può contare su un fitto network di rivenditori, quasi 1.000, dislocati in tutto il territorio nazionale, e su centri di assistenza riforniti e specializzati, che costituiscono la rete premium.

Per quanto riguarda l’offerta, può essere facilmente consultata dal portale ufficiale www.san-marco.com. A ciò si uniscono centinaia di rivenditori specializzati, sia in Italia che oltre confine. Tra i prodotti, invece, possiamo ricordare pitture per interni, smalti, rivestimenti murali, finiture e impregnanti per legno, diluenti o stucchi.

Colorificio San Marco offre una risposta puntuale alle esigenze di qualunque cliente. Oltre agli articoli, infatti, ha implementato sul sito ufficiale anche una ricca sezione con le ultime novità di settore, a cui si aggiungono i contenuti del blog. Offrono molteplici consigli utili, ad esempio su quale trattamento antimuffa muri utilizzare o su quali colori selezionare per dipingere le proprie pareti.

Chiaramente, nel caso in cui l’utente avesse domande, bisogno di assistenza o di informazioni ulteriori riguardo un prodotto può sempre rivolgersi al preparato servizio di customer care multi-canale. Sul portale, inoltre, è presente una ricca sezione “FAQ”, con risposte ai quesiti più ricorrenti.

Le spedizioni sono rapide, si realizzano in 2-4 giorni lavorativi con corriere espresso. Quanto alle modalità di pagamento disponibili, incluse carte di credito e debito, garantiscono la massima protezione e trasparenza. Infine, Colorificio San Marco consente il reso entro 14 giorni dalla data di consegna, per tutti gli articoli bianchi o non colorati.