Daniele Scoccia, Farepole: “Si scelgono sempre più spesso materassi di qualità, ma bisogna essere attenti all’intero sistema letto”

I suggerimenti del titolare dello storico centro di La Spezia per acquistare materasso, rete e cuscino più adatti alle proprie esigenze

La Spezia, 1 agosto 2023. Che garantisca il massimo comfort, che sia utile per correggere eventuali problematiche muscolo-scheletriche o si adatti a specifiche esigenze o abitudini; che sia realizzato con materiali di qualità, naturali o anallergici. Sono queste le caratteristiche principali che vengono valutate nella scelta di un nuovo materasso, soprattutto negli ultimi anni quando si è assistito ad una maggiore consapevolezza sul fatto che un riposo ottimale derivi in primo luogo da un buon materasso. “Per fortuna oggi – osserva Daniele Scoccia, imprenditore di La Spezia, da 30 anni nel settore degli articoli per il riposo e titolare della storica azienda Farepole di La Spezia – sempre più spesso viene scelto un materasso di qualità ma ora bisognerebbe compiere un ulteriore passo e porre attenzione all’intero sistema letto ossia l’insieme di rete, cuscino e materasso, elementi che dovrebbero essere coordinati e accordati tra loro per garantire un sonno davvero ristoratore. La rete, per esempio, dovrebbe essere un ideale supporto per il materasso e dovrebbe essere cambiata almeno ogni 10 anni ma spesso questo non avviene. Il cuscino, invece, può essere un ottimo strumento per alleviare i dolori causati dalla cervicale e occorre scegliere quello più adatto”.

Per quanto riguarda il materasso, la ricerca e le evoluzioni tecnologiche hanno portato ad avere oggi numerose soluzioni che si possono suddividere in tre categorie principali: dal più tradizionale materasso a molle, una volta definito “ortopedico”, al memory foam, all’ibrido, un’unione di materasso a mole indipendenti e di memory foam.

Ma come scegliere il materasso migliore tra le diverse opportunità? “Il materasso migliore in assoluto non esiste – spiega ancora Daniele Scoccia – esiste quello che meglio si adatta alle singole esigenze. Per sceglierlo al meglio, è bene rivolgersi ad un centro specializzato dove è possibile provare più modelli. La prova, anche di pochi minuti, è essenziale per capire se il materasso è comodo per noi, così come è fondamentale trovare personale in grado di fornire una consulenza seria e competente. Un buon consulente deve essere in grado prima di tutto di ascoltare i bisogni e le abitudini della persona e solo dopo decidere insieme la soluzione giusta”.

Farepole si occupa di materassi su misura e soluzioni per il riposo dal 1956. Negli ampi spazi espositivi di La Spezia, è possibile trovare un ricco catalogo e uno staff preparato, in grado di consigliare materassi, reti, guanciali, letti, poltrone e divani più adatti alle singole esigenze.

Per informazioni e approfondimenti si può consultare il sito https://www.farepole.eu/

