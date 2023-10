Graziano Meloni (Manteia): “Obiettivo credito esperto: l’importanza di quantità e qualità dell’informazione sugli investimenti”

La società usa intelligenza artificiale e automazione robotica per gestire, organizzare e analizzare dati e documenti di credito

Reggio Emilia 19/10/2023, “Nel campo del credito è importante e prioritario ragionare in prospettiva futura, monitorando cioè ogni operazione e ogni mutamento per seguire l’andamento degli investimenti. Finora questo non è accaduto e la conseguenza è l’enorme mole di crediti problematici accumulata: un mercato che nel nostro paese vale oltre 300 miliardi, ma di cui di valorizza meno del 10%”. Per Graziano Meloni, amministratore delegato e presidente di Manteia Memar Srl, società fintech specializzata in tecnologia avanzata e servizi per banche e asset manager, alla situazione attuale si è arrivati “a causa del deficit informativo che si è progressivamente venuto a creare attorno a questi crediti. L’obiettivo, quindi, è fare in modo che le nuove concessioni avvengano seguendo percorsi diversi, che consentano di tracciare e di conoscere adeguatamente ogni passaggio” aggiunge l’imprenditore, che porta l’attenzione sul “concetto chiave di credito esperto, ovvero un credito consapevole e quindi positivo”.

Il credito, infatti, dovrebbe rappresentare una risorsa per i cittadini, uno strumento per migliorare la qualità della loro vita. Affinché questo accada è necessario che possa essere valorizzato, ovvero che se ne possa conoscere la composizione in modo tanto approfondito da individuare l’iter e la strategia migliore da intraprendere per portare vantaggio sia ai debitori che ai creditori.

E Manteia nasce proprio per questo. “Ci piace parlare di credito esperto - rimarca Meloni - cioè di una gestione del credito che si basa allo stesso tempo sulla quantità e la qualità dell’informazione e che permette di prendere decisioni fondate sui dati corretti” aggiunge Meloni, che con la sua società utilizza l’intelligenza artificiale per gestire e organizzare tutte le informazioni disponibili, consentendone un’analisi puntuale.

Di recente, poi, ha aggiunto un ulteriore step. “Vista la mole di materiale messo a disposizione da Manteia, c’era il rischio concreto che i gestionali dell’interlocutore non fossero in grado di utilizzarla in maniera efficace - prosegue l’imprenditore -. Per questo abbiamo acquisito Imola, piattaforma di due diligence e gestione portafogli di credito, che attraverso l’automazione dei processi consente di condurre un’analisi strutturata e interattiva del corpo di informazioni, sul quale è possibile effettuare anche la bonifica documentale e informativa”. L’obiettivo? “Arrivare ad analizzare i portafogli di credito nel dettaglio, con informazioni specifiche, complete e certificate che riducano le incertezze date dall’asimmetria informativa al minimo e diano la possibilità di prendere decisioni che altrimenti rappresenterebbero un salto nel buio”.

