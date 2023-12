Haccpok.it, l’unico gestionale in Europa, con app dedicate, per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Ideato e distribuito dalla Chemichal Services Srl, questo gestionale elimina la burocrazia e semplifica i controlli in fase ispettiva per la tutela dei lavoratori. Più ispezioni, più verifiche sui rischi e meno morti bianche.

Potenza, 22 dicembre 2023. Definirlo una nuova frontiera nella sicurezza sul lavoro è riduttivo: è uno strumento in cloud, con applicazioni dedicate, per facilitare, velocizzare e aumentare notevolmente le ispezioni e la raccolta della documentazione necessaria. « È Un sistema che snellisce la burocrazia e ottimizza il sistema di controllo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la sicurezza alimentare – ci spiega Franco De Salvo, fondatore della società ideatrice del portale che conta già oltre 3 mila utenti – un gestionale che tutela il datore di lavoro e il lavoratore stesso. Il nostro obbiettivo è quello di far dialogare sempre più le aziende con gli organi di controllo e vigilanza.»

Il nuovo gestionale Haccpok.it è un sistema unico in Italia ed Europa, che ottimizza la gestione e il controllo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la sicurezza alimentare, oltre a semplificare alle aziende molti processi come ad esempio la stampa delle etichette che vanno a corredo degli alimenti preparati in frigorifero, e alla preparazione ed identificazione dei vari dei lotti.

Ad idearlo è stata la Chemichal Services Srl, azienda di Potenza che da ben 25 anni opera in tutta Italia al servizio di piccole, medie e grandi imprese fornendo consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e Haccp. « Il nostro portale di fatto è un ponte digitale tra le aziende e gli organi di vigilanza – precisa Franco De Salvo - uno strumento in cloud per l’imprenditore e che semplifica il lavoro delle istituzioni.» In altre parole, gli utilizzatori potranno contare su uno strumento intuitivo e unico che gli permette di risparmiare tempo e denaro.

«Abbiamo creato ex novo il nostro gestionale con le App dedicate per permettere alle attività di essere sempre a norma e tutelate, risparmiando tempo ed evitando sanzioni - spiega Franco De Salvo -. Le visite dell’Ispettorato non sono più di tre in un giorno e spesso l’orario non è compatibile con le esigenze lavorative delle aziende, pensiamo ai ristoranti. E poi c’è la questione della raccolta e della verifica dei documenti: un processo a volte lungo e complicato da effettuare in loco».

La soluzione? Un cloud capace di conservare i documenti in un unico posto e di affrontare le visite ispettive in tranquillità. Tutto in tempo reale: «Registri e documenti saranno sempre sincronizzati e disponibili per la consultazione, oltre alle notifiche sui richiami alimentari e sugli aggiornamenti normativi - prosegue De Salvo -. Tramite il QR code all’ingresso dell’attività o da remoto si visualizza tutta la documentazione in possesso dell’azienda. Possiamo anche fornire l’accesso da remoto agli organi di ispezione e vigilanza per la verifica della documentazione necessaria».

Il portale è già operativo e a oggi conta oltre 3mila utenti: «Abbiamo gruppi alberghieri nazionali, marchi della Gdo e supermercati per cui abbiamo creato un servizio multiutenza per i vari reparti, con una loro sezione dedicata – conclude De Salvo -. Ma non ci vogliamo fermare qui: l’anno prossimo implementeremo nuove funzioni per l’utenza e introdurremo anche l’intelligenza artificiale a tutela dei lavoratori che si accingono a svolgere attività di alto rischio per la salute umana, -se possiamo farlo, dobbiamo farlo.- Salvare anche solo una vita umana sarebbe per noi un successo enorme».

