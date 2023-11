“Il mercato immobiliare pugliese fa gola agli stranieri”. Parola ai brokers di Joy-Real Estate Carlo Cirignaco e Paolucci Irene

L’agenzia leccese è uno studio associato che si avvale di un team di liberi professionisti altamente specializzato su compravendita di immobili rivolta soprattutto ad un mercato internazionale con esigenze specifiche

Come emerso dalle statistiche elaborate da Scenari Immobiliari, storico istituto di studi e ricerche del settore, la Puglia è il “miglior mercato immobiliare del Mezzogiorno”.

Complice il mare cristallino, le spiagge paradisiache, i borghi dell’entroterra che sembrano ancora sospesi del tempo, ma anche la cultura, la tradizione e l’enogastronomia, gli immobili pugliesi sono sempre più ambiti soprattutto dal mercato estero: “Gli stranieri che trascorrono le vacanze nel Salento, spesso rimangono così colpiti da questa terra da voler acquistare un immobile per trasferirsi a vivere in questi luoghi, almeno nei mesi più caldi dell’anno. È per questo che cresce l’esigenza di erogare servizi ad hoc per un mercato immobiliare internazionale”. È quanto dichiarato dai brokers Carlo Cirignaco e Irene Paolucci, che dal lontano 2008 sono alla guida di Joy-Real Estate, agenzia altamente specializzata su vendita e acquisti immobiliari in Puglia e all’estero.

“Operiamo nel mercato immobiliare da oltre vent’anni: per dodici anni abbiamo lavorato in Scozia e, oltre ad avere assimilato e portato con noi l’esperienza di stampo anglosassone, abbiamo acquisito perfettamente la conoscenza della lingua inglese, indispensabile per portare a termine trattative con un mercato straniero”, prosegue Irene Paolucci.

Un team solido e coeso, quello di Joy-Real Estate , agenzia immobiliare con sede a Lecce da oltre 16 anni, che fornisce a locali, italiani e stranieri servizi di vendita relativa a svariate tipologie di immobili, che spaziano da monolocali, bilocali, trilocali, appartamenti, villette a schiera, ville luxury, e locazioni di tipo commerciale.

“Conformata come un vero e proprio studio associato che si avvale di una rete di consulenti dalle elevate competenze, la nostra agenzia ha un team solido e coeso fatto di giovani liberi professionisti, costantemente aggiornati e formati sui trend del momento, così da essere sempre al passo con l’evoluzione delle esigenze del mercato. Chi si rivolge a noi per vendere un immobile ad acquirenti stranieri, come inglesi o americani, sa che può trovare una serie di fondamentali competenze, come la conoscenza della lingua, ma anche della cultura, degli usi e delle preferenze di questa specifica fetta di mercato”, conclude il broker di Joy-Real Estate, che è ormai un punto di riferimento per acquirenti e venditori stranieri e non, che necessitino di un supporto solido e professionale nella vendita o nell’acquisto di un immobile nel Salento.

CONTATTI: https://www.joy-re.it/