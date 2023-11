Produzione del cartone ondulato: RENOVA presenta Nebula, un innovativo sistema integrato di controllo dell'umidità

Milano, 9 novembre 2023 - RENOVA, pioniere italiano dell'innovazione nel campo del controllo dell'umidità e della temperatura nel settore della produzione del cartone ondulato, è orgogliosa di presentare il suo prodotto rivoluzionario: Nebula. Questo avanzato sistema di controllo dell'umidità è il risultato di una stretta collaborazione con i principali utilizzatori finali dell'industria del cartone ondulato. Dopo aver analizzato le sfide quotidiane che i clienti affrontano e grazie all'esperienza acquisita e ai test sul campo, è stata progettata una soluzione che migliora la planarità del cartone ondulato, riducendo contemporaneamente il consumo di amido. Nebula Moisture control porterà significativi miglioramenti nei processi di produzione del cartone ondulato, garantendo un'elevata efficienza e la massima qualità del prodotto finale. La missione di Renova si basa sull'offrire soluzioni innovative che mirano a potenziare la produttività e migliorare il livello di sicurezza, consentendo alle aziende di eccellere nelle loro operazioni quotidiane.

Come funziona il Sistema integrato di controllo dell'umidità?

Nebula sistema integrato di controllo dell’umidità è il risultato della sinergia tra avanzate tecnologie di monitoraggio e controllo, unite a un'interfaccia intuitiva, concepita per una significativa ottimizzazione della qualità e dell'efficienza dei processi produttivi nel settore del cartone ondulato.

Al cuore del sistema Nebula Moisturizer si trova il sofisticato sistema integrato di rilevamento, noto come "Nebula Scanner". Questo strumento, insieme al "Nebula Warp Scanner", è in grado di monitorare in tempo reale le variazioni di temperatura, umidità e persino l'ondulazione del cartone, comunemente detta anche "warping" (in gergo tecnico), a una velocità controllata. Questa capacità consente l'adozione di misure immediate tramite un controllo dinamico a circuito chiuso per garantire condizioni di produzione ottimali. Nebula Moisturizing riveste un ruolo fondamentale emettendo getti d'aria e spruzzi d'acqua riscaldata durante il processo di riscaldamento. Quest’azione previene il surriscaldamento eccessivo del cartone, mentre il mantenimento dell'umidità contribuisce a stabilizzare le temperature su tutti gli strati del cartone per un periodo prolungato.

Caratteristiche Nebula Moisturizer, Sistema integrato di controllo dell'umidità

• UNA CONNETTIVITÀ SEMPLIFICATA: Una soluzione ottimizzata per connessioni essenziali, tutto in un unico connettore.

• REGOLAZIONE DEL GETTO D'ACQUA: La portata del getto d'acqua può essere regolata per adattarsi sia alla velocità della linea che alle caratteristiche del cartone.

• UGELLI ATTIVABILI SINGOLARMENTE: Nebula dispone di 16 - 18 ugelli in base alla larghezza dell'applicazione, attivabili singolarmente.

• SISTEMA ANTI-GOCCIA: Nebula Moisturizer è dotato di tecnologia avanzata per operare in ambienti difficili. Lo studio anti-gocciolamento che previene la condensa e elimina il rischio di caduta delle gocce d'acqua sulla linea.

• REGOLAZIONE ANGOLAZIONE AUTOMATICA: Il sistema motorizzato automatizzato consente di lavorare su diversi strati di cartone, adattandosi alle esigenze di produzione.

• SENSORE RILEVAMENTO CONTACTLESS: il Nebula scanner utilizza un sistema di rilevamento senza contatto.

Renova: Guida all'Innovazione e alla Sicurezza Industriale

La solida reputazione di Renova si basa su una continua ricerca di innovazione e una dedizione costante al miglioramento dei processi industriali, destinati a vari settori, tra cui carta, cartone, converting, tissue, cavi, fili e molti altri, al fine di incrementare la produttività e il livello di sicurezza. La profonda conoscenza dei settori industriali consente a Renova di mantenere un ruolo di guida nell'innovazione industriale, fornendo soluzioni personalizzate che soddisfano le esigenze delle aziende in tutto il mondo. La missione di Renova è chiara: offrire soluzioni innovative progettate per potenziare la produttività e migliorare il livello di sicurezza, consentendo alle aziende di eccellere nelle loro attività quotidiane.

Renova: Eccellenza Italiana in Qualità, Innovazione e Sostenibilità

Renova pone al centro la competenza e la dedizione del suo team altamente specializzato. Attraverso una rete di vendita globale, offre consulenza applicativa di alta qualità e garantisce consegne rapide in tutto il mondo. La continua ricerca di innovazione e l'impegno per la qualità sono certificati dalla ISO 9001, e ciò è ulteriormente evidenziato dai brevetti ottenuti per soluzioni industriali uniche. Renova è sinonimo di "Made in Italy" e si impegna a fornire prodotti di alta qualità, con un forte focus sulla sostenibilità e la tutela del pianeta. Inoltre, Renova si distingue per il suo approccio orientato al cliente, offrendo un servizio altamente personalizzato e pronto a superare costantemente le aspettative dei propri clienti.

Dati di contatto

Renova srl

Viale rimembranze, 93, 20099 Sesto San Giovanni, Milano – Italy

Telefono: +39 02 2700 7394

E-mail: info@renova-srl.com

Sito web: https://www.renova-srl.com/it/

Renova srl é un’azienda certificata ISO9001