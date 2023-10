Ritorna in Florida l’evento fieristico per il commercio mondiale “Ficte”

M.Ro Business Cooperation & Innovation Center sarà protagonista del lancio del primo Country Pavilion nella storia del Fitce, dedicato all’Italia

Il 4-5 Ottobre 2023 la Florida diviene la porta di ingresso per il Made in Italy negli Stati Uniti. L’importantissimo evento fieristico “Fitce” si svolgerà a Fort Lauderdale, rappresentando la più importante expo e conferenza internazionale della Florida, allargata alle rappresentanze di 70 paesi che guardano allo stato americano come una porta di ingresso preferenziale per sviluppare business nel mercato degli Stati Uniti e nei mercati limitrofi di America Latina e Caraibi. Anche quest’anno, l’Italia sarà in prima fila con l’Italian Delegation Made in Italy, partner strategico della Broward County Dipartimento dello Sviluppo degli Affari Economici e delle PMI della Florida. La società M.Ro Business Cooperation & Innovation Center, presieduta da Romina Nicoletti, ha ottenuto l’incarico ufficiale per l’Italian Delegation made in in qualità di strategic partner del Fitce. Grazie alle attività di promozione e diffusione dell’eccellenza italiana in Florida e negli Stati Uniti d’America, M.Ro Business Cooperation & Innovation Center sarà la protagonista nel lancio del primo Country Pavilion nella storia del Fitce dedicato all’Italia, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ai lavori della delegazione italiana, guidata da Romina Nicoletti, partecipano anche la società Tornado Yachts, l’UNAPOLI - Unione Nazionale dei Produttori di Oliva e la Fittipaldi Wine. “Unapol è orgogliosa di prendere parte alla Italian DELEGATION Made in Italy per il FITCE 2023. Una presenza che legittima la nostra unione nazionale come interlocutore principale verso le istituzioni americane, con lo scopo di condividere il know how e l’esperienza nel settore olivicolo che tutto il mondo ci invidia. Diffondere la cultura dell’olio vuol dire trasmettere ai nostri amici d’oltreoceano i valori alla base di una sana alimentazione, fare conoscere la dieta mediterranea e soprattutto il valore della biodiversità che caratterizza tutte le varietà di oli extra vergine di oliva. Come in una ideale “carta degli oli” stiamo facendo degustare ai visitatori del Fitce la più vasta selezione di monovarietali dop e IGP di Italia. Proprio per fare capire che il mondo dell’olio racchiude le storie di produttori Italiani che con impegno e fatica portano sulle tavole dei prodotti di eccellenza. Un’opera di sensibilizzazione che sta riscuotendo grande successo”, ha ribadito in occasione dell’avvio dei lavori fieristici Tommaso Loiodice, Presidente Unapol. Inoltre, la società Tornado Yachts presenterà il nuovo “Tornado 40 Walk Around” durante i lavori, attirando l’interesse degli espositori e degli esperti del settore proprio nella capitale dello yachting negli Stati Uniti d’America. Successivamente, si terrà anche una Master Class dedicata alla promozione e alla conoscenza dell’olio extravergine di oliva e del vino italiano negli Stati Uniti d’America. Nel corso degli anni, la Italian Delegation Made in Italy si è distinta per essere la delegazione più numerosa ed importante dell’Expo. Una vetrina di straordinaria importanza per il nostro Made in Italy, con l’opportunità di stipulare fruttuosi accordi commerciali con aziende statunitensi e di altri Paesi americani partecipanti alla fiera. “La delegazione italiana made in Italy è stata creata per promuovere il Made in Italy nel mondo e per cambiare lo storytelling abbattendo i vecchi stereotipi sugli italiani e sui prodotti italiani. In qualità di Chief Chair Ambassador della FITCE ho portato la delegazione italiana made in Italy a diventare quest’anno, nella sua Seconda Edizione, partner strategico della FITCE, e a creare per la prima volta un padiglione nazionale, quello italiano. Ho l’onore di guidare un pool di grandi imprenditori. Il Made in Italy non è solo una bandiera, è altro, è creatività, dieta mediterranea, vino, olio, design, moda”, ha dichiarato Romina Nicoletta, Chief Chair Ambassador della FITCE e presidente della società M.Ro Business Cooperation & Innovation Center.