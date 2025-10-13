Entain e Santa Lucia Sport insieme per l’inclusione: sport e solidarietà a Roma

Roma, 13 ottobre -Venerdì 10 ottobre, presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS a Roma, si è svolta una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione organizzata da Entain insieme alla Fondazione Santa Lucia. L’iniziativa, che rinnova una collaborazione ormai consolidata, conferma l’impegno costante di Entain nel supportare realtà che promuovono lo sport come strumento di inclusione e riabilitazione.

All’eventohanno partecipatocirca 25 dipendenti di Entain, che si sono messi in gioco in attività sportive paralimpiche scoprendo da vicino il valore sociale, aggregativo e riabilitativo dello sport.

Il sostegno alla Fondazione Santa Lucia, già premiata al CSR Award 2024 per il progetto “In testa abbiamo solo il basket”, rappresenta un segno concreto della volontà di Entain di continuare ad investire in iniziative con un impatto positivo sul territorio.

Affiancati dagli atleti della Fondazione Santa Lucia Sport, i dipendenti di Entain si sono cimentati in diverse discipline, dal calcio balilla paralimpico al tennistavolo,al basket in carrozzina. La giornata si è conclusa con una visita alreparto di riabilitazione pediatrica ed al laboratorio di ricerca della Fondazione, dove è stato illustrato come l’attività sportiva ed iprogrammi di riabilitazionecontribuiscano al recupero fisico e al benessere psicologico dei pazienti più giovani.

“Questa iniziativa si inserisce nel percorso di continuità del nostro impegno nel promuovere una cultura di inclusione e collaborazione con il territorio. Entain, attraverso progetti tangibili, costruisce relazioni solide con istituzioni, imprese e realtà del terzo settore per rendere sempre più efficaci le iniziative che sostiene. Il CSR Award rappresenta un momento di incontro, confronto e co-progettazione, pensato per rafforzare le partnership necessarie a generare risultati misurabili, concreti e duraturi” hadichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability& Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.

Santa Lucia Sport

La polisportiva Santa Lucia Sport nasce nel 1960, anno della prima edizione delle Paralimpiadi e la squadra Santa Lucia Basket, di proprietà dei suoi stessi atleti dal 2016, conta oggi 21 atleti disabili tesserati, ed è stata riconosciuta nel 2018 come una delle prime 4 formazioni più forti del Continente nel ranking delle squadre di Basket paralimpico dell’International Wheelchair Basketball Federation (IWBF Europe).

Contatti:

Immediapress

Riferimenti: https://eurobetgroup.it/

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.