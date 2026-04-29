F-Gas, formazione e certificazione: un passaggio obbligato per tecnici e imprese

Reggio Calabria, 29 Aprile 2026. Dai sistemi di climatizzazione delle automobili ai frigoriferi industriali, fino ad arrivare agli impianti di condizionamento installati nelle abitazioni, negli uffici e nelle strutture commerciali, i gas fluorurati a effetto serra, altrimenti noti come F-Gas, sono usati in molte applicazioni della vita quotidiana.

Per quanto non danneggino lo strato di ozono, questi gas artificiali hanno un alto potenziale di GWP (Global Warming Potential, ovvero Potenziale di Riscaldamento Globale).

Proprio per il loro possibile impatto ambientale, questi gas e gli impianti che li utilizzano sono regolati da un quadro normativo che disciplina in modo rigoroso le attività di installazione, riparazione, manutenzione, smantellamento, controllo delle perdite e recupero, imponendo requisiti stringenti per gli operatori del settore.

Normativa F-Gas e obblighi per tecnici e imprese

Il riferimento europeo che disciplina gli F-Gas è il Regolamento (UE) 2024/573. Nel nostro Paese, il sistema è disciplinato dal D.P.R. 146/2018, che definisce modalità e requisiti per la certificazione degli operatori del settore.

Le disposizioni prevedono due livelli: la certificazione della persona fisica - spesso indicata, impropriamente, come “patentino F-Gas” - e quella dell’impresa. Solo la presenza di entrambe consente di operare legalmente su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Per ottenere la certificazione della persona fisica è necessario superare un esame presso un Organismo di Valutazione accreditato da Accredia, l’Ente Italiano di Accreditamento.

La certificazione dell’impresa è un’attestazione organizzativo-strumentale che garantisce che l’azienda ha gli strumenti idonei a supportare il lavoro dei tecnici in modo sicuro e tracciabile.

A livello normativo si deve poi ricordare il Regolamento (CE) n. 307/2008, relativo alle attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di climatizzazione dei veicoli a motore, introducendo obblighi specifici per gli autoriparatori.

Il ruolo della formazione nel percorso di certificazione

L’ottenimento della certificazione richiede una preparazione che comprenda conoscenze normative e competenze tecniche. Il percorso di formazione è quindi un passaggio necessario per affrontare l’esame previsto e operare nel rispetto delle disposizioni vigenti.

È qui che si inserisce l’offerta dei corsi F-Gas di Cefosmet , realtà attiva nella formazione specializzata per il settore tecnico e scolastico.

L’ente, che ha sedi operative a Bologna e a Reggio Calabria, propone percorsi che accompagnano tecnici e aziende dalla fase di preparazione fino al conseguimento della certificazione, integrando moduli teorici e attività pratiche.

Accanto ai corsi dedicati agli F-Gas, Cefosmet eroga formazione anche in ambiti come saldatura, sicurezza, edilizia, gestione energia, competenze digitali, sanità ecc., affiancando inoltre le imprese nei processi di certificazione ISO e UNI.

I principali corsi F-Gas disponibili

L’offerta formativa relativa ai gas fluorurati comprende percorsi diversi a seconda degli ambiti di applicazione.

Il corso per il conseguimento della certificazione F-Gas è un passo fondamentale per chi intende operare su impianti di refrigerazione e climatizzazione, consentendo di accedere all’esame necessario per ottenere l’abilitazione.

Sono previsti anche corsi specifici per gli autoriparatori, in riferimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 307/2008, dedicati a chi interviene sugli impianti di climatizzazione dei veicoli. Si tratta di percorsi mirati che permettono di acquisire competenze tecniche coerenti con le attività svolte in officina.

A questi si affiancano corsi di tecniche frigorifere, utili per sviluppare competenze operative e approfondire gli aspetti pratici del settore, pur non essendo finalizzati al rilascio di una certificazione abilitante.

Cefosmet e la formazione per il settore degli F-Gas

La necessità di aggiornamento continuo e di conformità alle normative rende strategico l’accesso a percorsi formativi affidabili e strutturati. Cefosmet propone soluzioni che combinano formazione teorica, esercitazioni pratiche e supporto nelle fasi di certificazione, rivolgendosi sia ai professionisti sia alle imprese.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per operare in modo conforme, contribuendo a una gestione controllata dei gas fluorurati e al rispetto degli standard richiesti dal quadro normativo europeo e nazionale.

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Sito web: https://www.cefosmet.com/categoria/f-gas/

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