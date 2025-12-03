Federalpol Investigazioni, Milano: “Boom di irregolarità tra falsa malattia e Legge 104”

Sesto San Giovanni, 3/12/2025. L’assenteismo sul lavoro e l’uso improprio dei permessi per malattia e della Legge 104 stanno diventando una delle principali minacce per le imprese italiane. Le organizzazioni si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare assenze improvvise, comportamenti in contrasto con le dichiarazioni presentate e situazioni che, oltre a generare costi significativi, minano il rapporto di fiducia su cui si basa ogni relazione di lavoro. Non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno radicato che compromette produttività, organizzazione interna e clima aziendale.

È proprio in questo scenario che il ruolo dell’investigatore privato professionista assume una centralità strategica, quale strumento efficace e legittimo per accertare la verità in situazioni delicate.

“Le investigazioni private aziendali, permettono di individuare illeciti, assenteismo sospetto o abusi di permessi, aiutando così le imprese a proteggere patrimonio, reputazione ed efficienza”, sottolinea Andrea Galluzzi, titolare della Federalpol Investigazioni di Sesto San Giovanni - Milano. “Attraverso le investigazioni private aziendali si indaga sia su illeciti interni che esterni, offrendo ai datori di lavoro una visione chiara di ciò che accade realmente in azienda, tutelando chi lavora con correttezza e salvaguardando il futuro stesso dell’impresa”.

L’Agenzia Federalpol di Milano è una delle realtà investigative più strutturate del territorio nazionale, distinguendosi per un approccio rigoroso, metodico, supportato da competenze legali aggiornate e da un team altamente qualificato, capace di intervenire con discrezione, tempestività e piena conformità normativa. Federalpol non si limita a ‘controllare’ ma accompagna le imprese in un percorso di tutela, affiancandole dall’analisi preliminare fino alla gestione delle eventuali fasi disciplinari.

“A rafforzare ulteriormente questa possibilità è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato il diritto dei datori di lavoro ad effettuare controlli mirati sull’operato dei dipendenti, qualora emergano sospetti concreti di comportamenti scorretti o contrari ai doveri contrattuali”, puntualizza Galluzzi. “La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di indizi attendibili, il datore di lavoro può legittimamente ricorrere a strumenti di monitoraggio e a professionisti esterni per accertare i fatti senza violare i diritti dei lavoratori e senza timore di invalidare i controlli effettuati”.

In un contesto economico in cui ogni risorsa conta, disporre di informazioni certe significa prendere decisioni corrette e tempestive, senza lasciare spazio a dubbi o zone grigie. Galluzzi lo sintetizza così: “L’investigazione aziendale non è un’azione punitiva, ma un investimento nella trasparenza, nell’equilibrio e nella sostenibilità dell’intero ecosistema organizzativo”.

L’assenteismo fraudolento non deve essere affrontato con rassegnazione, né con interventi improvvisati. Servono competenza, metodo e una conoscenza rigorosa dei limiti e delle tutele imposti dalla legge. Per questo l’investigatore privato strutturato rappresenta un alleato indispensabile per ogni impresa che desideri proteggere la propria integrità, ristabilire equità interna e garantire che i diritti vengano esercitati senza abuso.

