Fondazione I.S.C. Roma Litorale e V SPA Roma insieme per promuovere benessere inclusivo e nuove opportunità di socializzazione

Roma, 16 dicembre 2025. Sostenere il benessere psicofisico delle persone con disabilità, favorire la loro piena inclusione nella società e creare occasioni per accedere a luoghi che, fino a oggi, non facevano parte della loro quotidianità.

È su questi presupposti che nasce la nuova collaborazione tra la Fondazione I.S.C. Roma Litorale ETS, attiva da oltre 45 anni nell’assistenza e nella riabilitazione di bambini e ragazzi con disabilità del neurosviluppo, malattie rare e diverse fragilità, e V SPA Roma, centro benessere che propone percorsi sensoriali e trattamenti personalizzati pensati per favorire equilibrio e qualità della vita.

Una partnership orientata al miglioramento della qualità della vita

“Il miglioramento della qualità della vita è un obiettivo centrale dei nostri percorsi riabilitativi e sociali e passa necessariamente attraverso una reale inclusione, che permette a ciascuno di vivere luoghi adeguati alle proprie caratteristiche”, spiega il dottor Stefano Galloni, Direttore Generale della Fondazione I.S.C. Roma Litorale.

“Oggi, grazie alla collaborazione con V SPA Roma, possiamo ampliare questo lavoro integrandolo con i benefici psicofisici offerti dalla fruizione di una SPA e dall’opportunità di frequentare ambienti nuovi, sicuri e accoglienti”.

Galloni sottolinea inoltre il carattere innovativo dell’iniziativa:

“Quella con V SPA Roma è una collaborazione che supera i tradizionali schemi. Una realtà del Terzo Settore e una SPA Manager attenta come Sabrina Andriaccio, che ringraziamo, hanno saputo cogliere lo spirito innovativo delle normative attuali e fare rete. Il mondo della disabilità è in grande evoluzione: emergono nuovi bisogni e cresce la richiesta di luoghi che abbiano non solo strutture idonee, ma anche competenze per accogliere persone con necessità differenti. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nella formazione interna e, parallelamente, in quella rivolta a imprenditori e attività esterne, per migliorare l’approccio all’accoglienza e alla diversificazione dei bisogni”.

Il ruolo di V SPA Roma e la visione del progetto

La collaborazione con la Fondazione rappresenta per V SPA Roma un traguardo importante nella direzione di un benessere realmente accessibile e rispettoso della persona.

Bruno Ferrera, fondatore di BF Wellness, società che ha sviluppato il concept e la direzione tecnica della SPA, evidenzia la valenza sociale dell’iniziativa:

“Il benessere non è un privilegio, ma un diritto. Una SPA deve essere un luogo capace di accogliere chiunque, ascoltarne le esigenze e accompagnarlo in un percorso di equilibrio psicofisico.

Collaborare con la Fondazione I.S.C. Roma Litorale significa mettere le nostre competenze al servizio di una visione più ampia, che comprende non solo il corpo ma anche la dimensione emotiva e sociale”.

La SPA Manager Sabrina Andriaccio, che ha seguito la formazione del personale e l’organizzazione dell’accoglienza dedicata, aggiunge:

“Accogliere giovani con fragilità all’interno di una SPA richiede preparazione, sensibilità e un modello chiaro di inclusione. Abbiamo lavorato per strutturare ambienti e modalità di fruizione capaci di rispondere a bisogni diversi, perché crediamo che il benessere debba essere davvero per tutti. La collaborazione con una realtà storica come la Fondazione Roma Litorale è per noi un grande valore e rappresenta un passo concreto verso un nuovo modo di intendere l’ospitalità”.

Una collaborazione che guarda al futuro

Il percorso avviato con V SPA Roma si inserisce in una strategia più ampia della Fondazione, dedicata alla formazione professionale e alla creazione di reti tra enti pubblici ,privati e Terzo Settore.

Il prossimo 8 gennaio, nella Sala Riario di Ostia Antica, la Fondazione parteciperà a un convegno dedicato ai benefici della formazione professionalizzata per le imprese del settore salute e welfare, insieme a realtà istituzionali e al partner tecnico Espansione srl.

L’obiettivo è promuovere un nuovo modello di accoglienza, più consapevole e competente, capace di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità in modo concreto e personalizzato.

Fondazione I.S.C. Roma Litorale e V SPA Roma insieme per promuovere il benessere inclusivo

La collaborazione tra Fondazione I.S.C. Roma Litorale e V SPA Roma rappresenta un contributo significativo al tema del benessere inclusivo: un progetto che unisce competenze diverse, valorizza le relazioni territoriali e apre le porte a nuove possibilità di crescita personale, sociale ed emozionale.

Contatti:

Immediapress

Dott.ssa Valeria Fossatelli

Tel. +39 327 8253917

ktp.agency - Media and Institutions

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress