Giffoni Innovation Hub ha portato a Verona Fiera i progetti realizzati con ITA Airways ed ENAV, per dare a ragazze e ragazzi spunti e storie da cui partire

Verona, 27 novembre 2026 - Come si costruisce il proprio futuro quando tutto cambia così in fretta? È la domanda da cui è partita Futuramente26, la rassegna di Giffoni Innovation Hub che oggi, venerdì 27 novembre, dalle 12.00 alle 13.30, è stata ospite di Job&Orienta a Verona Fiera. Un incontro rivolto a studenti, docenti e famiglie, pensato per dare a ragazze e ragazzi spunti e storie da cui partire.

Ad aprire l'incontro è stato Luca Ruju, CEO di Giffoni Innovation Hub, che ha raccontato come l'impresa lavora con le nuove generazioni, mettendole al centro di progetti costruiti insieme ad aziende e istituzioni. Futuramente è il format che mette in contatto i giovani con il mondo del lavoro e con le professioni emergenti, presentando i progetti sviluppati insieme alle aziende a partire dai loro valori, dalle loro attività e dai temi su cui hanno scelto di investire. Attraverso attività di sensibilizzazione, formazione e orientamento scuola-lavoro, i ragazzi conoscono da vicino le imprese, i loro mestieri e le figure professionali richieste, anche grazie a contenuti audiovisivi, strumenti digitali e testimonianze dirette.

“La partnership tra Giffoni Innovation Hub e JOB&Orienta è l’evoluzione naturale di ciò che da anni facciamo per avvicinare la nostra realtà al mondo universitario e agli studenti. La rassegna Futuramente e il Job&Orienta condividono gli stessi obiettivi: orientare le nuove generazioni e creare occasioni di confronto tra scuole, università, imprese e istituzioni. Dalla nostra esperienza sono nate iniziative ed eventi con diversi atenei, tra cui l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» e la la Ca’ Foscari di Venezia. Portare Futuramente nel contesto di quest’evento è il passo successivo di questo percorso, che quest’anno compiamo insieme a due partner come ITA Airways ed ENAV, che portano non solo esperienze manageriali, ma anche l’impegno di grandi aziende nell’affrontare, attraverso progetti educativi e formativi, temi di attualità in un confronto diretto con i ragazzi.”, commenta Luca Ruju, CEO di Giffoni Innovation Hub.

Due di questi progetti sono saliti sul palco con chi li ha realizzati insieme a Giffoni Innovation Hub.

Il primo è «Diari di volo. Sguardi dal futuro», raccontato da Fabiana Filippi, Head of Sustainability e Francesca Micheletti, ESG Communication, Research and Guidelines di ITA Airways. Alla domanda “E se il futuro del volo lo immaginassero gli studenti?” risponde un percorso ideato per le scuole e i giovani che ITA Airways ha realizzato con Giffoni Innovation Hub. Il progetto propone due sfide, il Percorso Scrittura Creativa e il Percorso STEM, che accompagnano ragazze e ragazzi a esplorare il mondo dell’ aviazione tra racconto, scienza e tecnologia, perché il futuro del viaggio aereo passa anche dalle aule. Un’occasione per parlare di sostenibilità, innovazione e professioni aeronautiche, e immaginare di contribuire ad avvicinare le ragazze alle professioni STEM e ridurre il gender gap.

Con Flaminia De Felicis, Sustainability specialist di ENAV, il racconto è passato a «Il cielo raccontato dalla GenZ: il Report Generazionale». Come si traduce un bilancio di sostenibilità nella lingua delle nuove generazioni? Con il Report Generazionale, ENAV ha affidato a ragazzi Under 30, selezionati e coordinati insieme con Giffoni Innovation Hub, la rilettura del proprio Bilancio di Sostenibilità 2024, trasformando dati, strategie e risultati in un viaggio digitale fatto di video, podcast e gamification, guidato dal draghetto Sandry. Un esempio concreto di pensiero critico e creativo applicato al lavoro: sul palco si è scoperto come nasce un racconto aziendale scritto dai giovani per i giovani, quali sono le sfide legate alla sostenibilità nel settore e quali professioni disegnano oggi le rotte del domani.

In chiusura, Giffoni Innovation Hub ha tirato le fila e lasciato ai ragazzi qualche spunto per iniziare a disegnare il proprio domani. Con la partecipazione a Job&Orienta, Giffoni Innovation Hub rafforza il proprio impegno nel costruire un dialogo stabile tra scuola e imprese, a partire dalle competenze del futuro

Giffoni Innovation Hub è un'impresa culturale e creativa che dal 2015 realizza percorsi educativi, produzioni audiovisive e progetti di comunicazione con scuole, imprese e istituzioni.

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