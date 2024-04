FUTUROME: il futuro di Roma attraverso gli occhi dell’AI nella call for artist di Sprixar

22 aprile 2024. Una Call for Artist aperta fino al 15 maggio 2024 e dedicata ai cittadini della Capitale, chiamati ad immaginare una Roma post apocalittica e vederla prendere forma, così realistica da sembrare vera ma sempre con il tocco onirico che contraddistingue l’arte creata con l’Intelligenza Artificiale Generativa: questo è l’obiettivo della Call for Artist “FutuRome”, che prevede un premio in denaro per il vincitore e una esposizione finale di tutte le opere selezionate all’interno della XI Edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest presso il Teatro India.

Il mondo dell'arte è in continua evoluzione, guidato dall'innovazione tecnologica e dalla crescita delle Intelligenze Artificiali Generative. In questo contesto di cambiamento senza precedenti, Sprixar annuncia con entusiasmo la sua iniziativa "FutuRome", la Call for Artist volta a esplorare le frontiere dell'arte digitale e dell'Intelligenza Artificiale nella rappresentazione della città eterna, Roma, in una versione inedita e futuristica.

Agli artisti viene richiesto di presentare un set di 5 immagini coese, in stile realistico, con utilizzo esclusivo di strumenti AI generativi e con una breve descrizione del flusso di lavoro e delle tecniche utilizzate. La partecipazione è gratuita.

Gli artisti saranno sfidati ad esplorare le molteplici sfaccettature e stratificazioni della Capitale, dalle sue radici storiche alla sua potenziale evoluzione futura, con particolare attenzione alle periferie ed ai contrasti della metropoli.

Grazie al network costruito con i propri partner, Sprixar non solo ha dato vita a “FutuRome” ma ha potuto istituire una giuria composta sia da esperti del settore tecnologico e delle Intelligenze Artificiali ma anche da artisti, fotografi ed esperti del settore audiovisivo.

“FutuRome” vuole non solo essere un’iniziativa esplorativa nel campo delle nuove tecnologie ma anche un’opportunità per chi sta muovendo i primi passi nel settore dell’arte digitale, regalando la possibilità di mettere in mostra il proprio operato.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Dominio Pubblico, che da più di un decennio promuove attività culturali nella Capitale dedicate alla loro community Under25, verrà organizzata ed allestita una rassegna presso il Teatro India durante le settimane di svolgimento dello “Youth Fest”, il festival multidisciplinare prodotto da Dominio Pubblico.

La mostra sarà anche un’occasione per poter interagire e fare networking con altri artisti legati ai più diversi settori culturali, oltre che con le diverse realtà associative e societarie che popolano il festival e che collaborano con Sprixar e Dominio Pubblico.

Inoltre, per tutti gli interessati, per arricchire il proprio bagaglio tecnico sull’utilizzo delle nuove tecnologie generative, ci saranno anche momenti esperienziali e di confronto.

Il 14 giugno, presso lo spazio di Wire Coworking (Via Baccio Baldini, 12), avrà luogo il workshop “AI for creativity”, a cui seguiranno “Exploring AI in art” il 21 giugno e “Robot, Conoscenza ed Arte” il 5 luglio.

Insieme a questi andranno in scena due talk presso il Teatro India (Lungotevere Vittorio Gassman, 1): “Arte & Intelligenza Artificiale” e “Intelligenza Artificiale: Etica e Didattica”, rispettivamente il 29 giugno ed il 12 luglio.

L’iniziativa “FutuRome”, totalmente gratuita, vuole essere il primo passo di Sprixar verso la realizzazione di un nuovo sistema tecnologico innovativo di lavoro nel campo audiovisivo, attraverso un network di realtà e professionisti preparati ed all’avanguardia, pronti a mettere a fattor comune le proprie conoscenze e capacità per migliorare il reparto produttivo artistico italiano.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

