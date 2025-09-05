I voli internazionali di CEA raggiungono un livello record con l'infiammarsi del mercato culturale e turistico cinese

SHANGHAI, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dal 1° luglio al 31 agosto, la China Eastern Airlines (CEA) ha operato un totale di 194.000 voli, trasportando 28,06 milioni di passeggeri. Tra questi, i voli nazionali e internazionali hanno raggiunto quota 27.000, trasportando 4,49 milioni di passeggeri, stabilendo un record storico.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

CEA (http://www.ceair.com/) sta ulteriormente espandendo la sua rete di rotte internazionali. Di recente, ha lanciato dei voli diretti da città come Ginevra, Milano e Copenaghen a Shanghai, aumentando al contempo la frequenza dei voli verso le principali destinazioni turistiche in Europa, Nord America, Australia, Giappone, Corea del Sud e Nord Africa. Attualmente, CEA opera 229 rotte nazionali e internazionali, con una media di 3.052 voli di andata e ritorno settimanali.

I passeggeri che arrivano in Cina con CEA possono usufruire di diverse comodità transfrontaliere. Ad esempio, chi viaggia sulle rotte “Shuttle Service” di CEA, come la Pechino-Shanghai, può usufruire del servizio “Easy Boarding” per cambi di biglietto gratuiti e Wi-Fi di base a bordo. Inoltre, chi transita per l’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong (PVG) può utilizzare il servizio “PVG-SHA Transfer” per trasferimenti senza interruzioni tra l’Aeroporto di Shanghai Hongqiao (SHA) e l’Aeroporto di Shanghai Pudong, senza dover ritirare i bagagli. Inoltre, il servizio “Air-Rail Transport” collega 48 città in tutta la Cina, servendo oltre 560.000 passeggeri da luglio ad agosto.

Inoltre, CEA ha ampliato la sua offerta di servizi diversificati. Il servizio “Pets in Cabin” di CEA, disponibile su 17 rotte nazionali e in 15 aeroporti cinesi, verrà esteso a 31 aeroporti e 110 rotte a partire da settembre, offrendo maggiori opzioni ai viaggiatori con animali domestici. L’iniziativa “Star Wing Escort” di CEA, dedicata ai passeggeri con autismo, ha creato un ambiente di viaggio sicuro e confortevole per quasi 60 passeggeri dal suo lancio a giugno. Contemporaneamente, il servizio di CEA per minori non accompagnati è passato a un modello self-service completo, che comprende il blocco delle quote, la conferma delle informazioni sulla scorta, il pagamento e l’emissione dei biglietti. Questo servizio ha registrato un aumento del 39,63% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una media di 735 passeggeri serviti al giorno.

Durante l’alta stagione estiva del mercato dell’aviazione cinese nel 2025, CEA ha ulteriormente esplorato il concetto di “viaggio meraviglioso” attraverso le sue iniziative innovative “aviazione +”. Integrando i biglietti aerei con offerte culturali, sportive e di servizi, CEA offre ai passeggeri di tutto il mondo un’esperienza di viaggio completa che fonde il viaggio aereo con il turismo culturale urbano cinese.

Referente: Fang Ying

Tel: 00862122331470

E-mail: fangying@ceair.com

Fonte: China Eastern Airlines

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.