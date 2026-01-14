HDBank completa l'emissione di 100 milioni di US$ di obbligazioni verdi a investitori internazionali

CITTÀ DI HO CHI MINH, VIETNAM - Media OutReach Newswire - 14 gennaio 2026 - La Ho Chi Minh City Development Commercial Bank (HDBank, codice dell'azione: HDB) ha completato l'emissione di una seconda tranche di obbligazioni verdi internazionali per un valore di 50 milioni di US$ alla Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO) e alla British International Investment (BII), istituzione finanziaria britannica per la cooperazione allo sviluppo e investitore a impatto, completando l'iniziativa di 100 milioni di $ di obbligazioni verdi internazionali nel 2025. L'annuncio è stato dato in occasione della cerimonia dedicata "The USD100 Million Green Bond Issuance Disclosure Ceremony", che è stata recentemente tenuta da HDBank e dai suoi investitori in obbligazioni verdi, tra cui FMO, BII e la Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation, IFC), un membro del Gruppo della Banca mondiale, in presenza del Vice Console Generale dei Paesi Bassi e di rappresentanti del Consolato Generale Britannico della città di Ho Chi Minh.

Le obbligazioni comprendono 30 milioni di $ emessi privatamente a FMO e 20 milioni di $ a BII. La prima tranche era stata emessa a IFC, e questo ha facilitato la partecipazione di FMO e BII alla seconda tranche.

Le obbligazioni hanno una scadenza di tre anni, non sono convertibili né garantite e vengono emesse senza garanzie.

Nguyen Huu Dang, CEO di HDBank, ha spiegato: "Gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano il nucleo della strategia di HDBank, che si impegna in primo luogo a fornire il miglior valore ai clienti, ai partner e alla comunità. Questa iniziativa di obbligazioni verdi internazionali rappresenta un importante passo sulla strada per il raggiungimento di questi obiettivi."

L'emissione aiuta a diversificare le fonti di finanziamento di HDBank, supporta la sua strategia di crescita sostenibile e crea la base perché essa continui ad attrarre ulteriore capitale internazionale per iniziative nell'ambito di finanza verde, sviluppo sostenibile e finanza inclusiva in Vietnam.

Questo aiuta a sua volta i clienti ad accedere al capitale necessario per sviluppare progetti di energia solare, veicoli elettrici, edifici verdi e altre soluzioni per il risparmio energetico.

I progetti finanziati dai ricavi delle obbligazioni verdi devono essere sottoposti a severe analisi, rispondere a requisiti di rischio ambientale e sociale e osservare i criteri di idoneità espressi nel modello di finanza sostenibile della Banca. Si prevede che questi progetti comporteranno una riduzione di ca. 102.000 tonnellate di CO₂ nell'arco di 10 anni, migliorando la qualità ambientale e contribuendo all'impegno assunto dal Vietnam di raggiungere lo zero netto entro il 2050.

Weichuan Xu, responsabile di IFC per il gruppo di istituti finanziari in Vietnam, Cambogia e Repubblica Popolare Democratica del Laos, ha osservato come l'emissione abbia segnato un passo significativo nell'espansione del portafoglio di finanza climatica di HDBank e nello sviluppo del progresso economico e sociale in Vietnam.

"I fondi raccolti supporteranno progetti in grado di contribuire a settori sostenibili, generare posti di lavoro e rafforzare le comunità", ha aggiunto.

Rappresentanti di FMO e BII hanno sottolineato anche come la transazione rappresenti un segnale forte della crescente maturità e potenziale dell'ecosistema di finanza sostenibile in Vietnam, contribuendo così ad attrarre più capitale per progetti consapevoli dal punto di vista climatico.

Con questa pietra miliare HDBank rafforza il proprio impegno nel campo della finanza sostenibile e la prosperità a lungo termine dei propri clienti, dei propri partner e della comunità, espandendo la propria presenza sulla scena finanziaria globale.

