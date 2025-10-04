Huawei lancia SMART Logistics& Warehousing Solution per dare il via a All Intelligence

SHANGHAI, CINA - Media OutReach Newswire - 3 ottobre 2025 - Huawei ha presentato la propria SMART Logistics& Warehousing Solution in occasione del summit di HUAWEI CONNECT 2025 dedicato ai trasporti con il titolo "Creating a Digital &Intelligent Foundation for Comprehensive Transportation and Logistics."

Ma Yue, vicepresidente di Huawei e CEO della divisione Smart Transportation di Huawei, ha affermato che l'azienda rimane fedele al proprio impegno a favore dell'innovazione tecnologica e che intensificherà le innovazioni comuni in reti di comunicazione, potenza di elaborazione, IA e formazione di talenti per portare avanti uno sviluppo sostenibile dei trasporti.

Kumpol Boonchom, vicedirettore di State Railway of Thailand (SRT), le ferrovie statali della Tailandia, ha spiegato che l'obiettivo è creare una rete integrata per contribuire a fare del Paese il nodo centrale del Sud-est asiatico. La costruzione della ferrovia che collega la Thailandia alla Cina rappresenta per SRT l'opportunità di sviluppare un nodo logistico ferroviario strategico nella regione.

Guo Shuangqing, assistente CMO di SF Technology, ha illustrato come SF Technology e Huawei vogliano massimizzare i rispettivi punti di forza per espandere le capacità di coordinazione di più aeroporti, raggiungendo così un percepibile aumento dell'efficienza nell'intero settore della logistica aeroportuale.

Jiang Xingxiang, assistente del Direttore Generale di Yunnan Construction and Investment Holding Group, ha condiviso informazioni sulle operazioni integrate nella catena di fornitura. Guardando al futuro, YCIH Logistics continuerà a priorizzare la catena di fornitura digitale e intelligente per promuoverne lo sviluppo collaborativo.

Yang Bin, Presidente di Shandong Port Technology Group, ha illustrato come l'azienda abbia sviluppato con successo una Digital Foundation che comprende una singola rete, un singolo cloud e un singolo sistema di sicurezza sulla base del valido supporto tecnico di Huawei. Il gruppo collabora con partner per sviluppare soluzioni portuali intelligenti che coprono tanto l'infrastruttura fisica quanto i servizi digitali.

"Con fondamenta ICT intelligenti complete e tecnologie innovative, Huawei sa facendo diventare realtà idee come Mobilità come servizio (MaaS) e Logistica come servizio (LaaS) — esprimendo l'intero potenziale dell'intelligenza digitale", spiega Rachad Nassar, direttore di Global Business & Strategic Partners di Huawei.

QiuShikui, vicepresidente della divisione Smart Logistics and Warehousing di Huawei, ha annunciato il lancio dell'innovativa SMART Logistics& Warehousing Solution. Tale soluzione si concentra su cinque capacità chiave: servizi basati su piattaforma, gestione digitalizzata delle operazioni, allocazione intelligente, trasferimento automatico e trasporto senza operatore.

Huawei ha fornito servizi a oltre 100 strutture portuali e 200 imprese di logistica e magazzinaggio, 300 linee di trasporto urbano su rotaia in più di 70 città e 180.000 km di binari, una rete stradale che supera i 200.000 km, a oltre 300 città per il trasporto urbano e 210 linee aeree e uffici di gestione del traffico aereo in tutto il mondo.

