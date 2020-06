Il 19 giugno è Privacy Day al CNR di Pisa: l'agenda del convegno

Il Privacy Day Forum di Federprivacy quest'anno torna nella città della torre pendente e si svolgerà il 19 giugno al CNR Area della Ricerca di Pisa

Pubblicato il programma della plenaria del convegno annuale di Federprivacy, che quest'anno si svolgerà al CNR di Pisa il 19 giugno. Attesa per la partecipazione straordinaria di Alessandro Acquisti. Trai relatori di spicco il giurista Pizzetti, Perri dell'Università di Milano, e il generale Umberto Rapetto. Per l'Autorità, parteciperanno Claudio Filippi del dipartimento attività ispettive e il segretario generale Giuseppe Busia. Saranno quasi 50 gli interventi da parte di esperti della materia. Prenotazioni verso quota mille, prevista la diretta streaming

Pisa, 24 maggio 2019 - A distanza di un anno dalla definitiva entrata in vigore del Gdpr, si avvicina l'ottava edizione del Privacy Day Forum, che si svolgerà mercoledì 19 giugno 2019 al CNR di Pisa.

E' stata adesso pubblicata l'agenda della plenaria del convegno annuale di Federprivacy, con 17 interventi da parte di esperti della materia e rappresentanti delle autorità.

In un momento storico in cui non mancano i punti interrogativi sul futuro della privacy e della protezione dei dati personali, l'evento vedrà la partecipazione straordinaria di Alessandro Acquisti, Professore di Information Technology e Public Policy all'Heinz College della Carnegie Mellon University, che arriverà dagli Stati Uniti per presentare la sua relazione il cui titolo è formulato proprio sotto forma di domanda: "Chi trae davvero vantaggio dalla data economy?"

Trai numerosi relatori di spicco, c'è grande attesa per l'intervento del giurista Francesco Pizzetti sul tema "GDPR e spazio comune europeo dei dati", quello di Pierluigi Perri, docente di informatica giuridica dell'Università di Milano, che parlerà del rischio della sorveglianza di massa e le minacce alla privacy, mentre Umberto Rapetto, Generale della Guardia di Finanza diventato noto come lo sceriffo del web, affronterà lo spinoso problema dei data breach e dei ransomware. Per l'Autorità, parteciperà Claudio Filippi, direttore del dipartimento attività ispettive del Garante, e il Segretario Generale Giuseppe Busia, che aprirà la giornata dei lavori.

Nei prossimi giorni sarà poi pubblicato il programma integrale con quasi 50 speech tra auditorium e workshop tematici in tre rispettive sale meeting.

La partecipazione all'evento è gratuita, e nonostante le quasi mille iscrizioni, al momento è ancora possibile effettuare la prenotazione online. Il programma della plenaria sarà comunque trasmesso anche in diretta streaming sul sito di Federprivacy.

