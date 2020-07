Kaspersky riconosciuto tra i migliori fornitori di soluzioni di security awareness and training nel report degli analisti

Kaspersky è stata inserita nel report The Forrester Wave™: Security Awareness and Training Solutions Q1 2020. Il report valuta "il modo in cui ogni fornitore aiuta i professionisti della sicurezza e del rischio (S&R) a scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze". L’azienda è stata inclusa tra i migliori 12 fornitori.

Secondo l'ultimo sondaggio di Kaspersky IT Security Risks, sia le enterprise (67%) che le PMI (64%) stanno pianificando di aumentare i loro budget per la formazione, compresi quelli relativi ai corsi per accrescere la consapevolezza in tema di sicurezza IT. Tuttavia, per migliorare il livello di sicurezza di un’azienda, le attività di formazione non dovrebbero includere solo la conoscenza della sicurezza informatica ma agire anche sul comportamento dei dipendenti. Un dipendente adeguatamente formato seguirà le policy di sicurezza e le migliori pratiche fornendo un contributo importante alla protezione dell’azienda e alla sua reputazione. Adottare i giusti comportamenti in materia di sicurezza informatica riduce drasticamente la possibilità che l'azienda diventi vittima di un attacco informatico a causa di azioni guidate dalla mancanza di consapevolezza dei dipendenti e che, di conseguenza, subisca perdite economiche e di reputazione.

Il report The Forrester Wave: Security Awareness and Training Solutions Q1 2020 ha dichiarato che "Automated Security Awareness Platform è una soluzione totalmente automatizzata che si rivolge alle PMI che non dispongono di competenze in materia di sicurezza informatica o di apprendimento". Il report di Forrester aggiunge: "le piccole organizzazioni che cercano una grande content library e una soluzione automatizzata dovrebbero prendere in considerazione Kaspersky".

Per essere inclusi all’interno del report Forrester i fornitori devono dimostrare di soddisfare il seguente criterio: "possedere capacità di segmentazione dei dati tali da essere utilizzate per aiutare ad accrescere e a far maturare la consapevolezza, il comportamento e i programmi di cultura della sicurezza dei propri clienti". La piattaforma Kaspersky Automated Security Awareness soddisfa questo criterio consentendo ai clienti Kaspersky di impostare programmi di formazione sulla base di vari livelli di difficoltà, in modo che i diversi gruppi di dipendenti ricevano la giusta guida per il loro ruolo in azienda. Il portfolio di Kaspersky per la security awareness consiste in soluzioni per la formazione, basate su behavioral science, data science e psychological and creative learning research, che aiutano le organizzazioni a sviluppare una cultura 'cyber-safe'. Questo approccio permette di affrontare i problemi di sicurezza informatica che potrebbero colpire qualsiasi tipo di dipendente, a prescindere dal reparto in cui opera, e consente a Kaspersky di poter essere selezionato all’interno del report analitico. I prodotti dell'azienda includono:

· I programmi gamified di formazione come Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) per i decision maker e CyberSafety Management Games (CSMG) che offrono una vera e propria gamification e che, attraverso la competizione, favoriscono l’impegno dei dipendenti verso la cybersecurity.

· Kaspersky Automated Security Awareness Platform, una piattaforma composta da micro-lezioni interattive, test e simulazioni di attacchi di phishing che aiutano i dipendenti a capire come comportarsi in ogni situazione.

· Cybersecurity for IT Online, mette a disposizione degli specialisti IT (come ad esempio gli amministratori IT) simulazioni di attacchi per dotarli di competenze e conoscenze essenziali in materia di cybersecurity.

Fino ad oggi sono 550.000 i dipendenti, di 75 paesi nel mondo, ad aver utilizzato le soluzioni di Kaspersky Security Awareness per la formazione. Questo, insieme al notevole interesse da parte dei clienti Forrester che hanno richiesto informazioni e consulenza, che ha consentito a Kaspersky di essere annoverata tra i 12 fornitori più importanti del settore.

"Siamo molto orgogliosi di essere stati riconosciuti tra i più importanti fornitori di sicurezza e che sia stato riconosciuto il nostro continuo impegno nel rafforzare i nostri servizi di formazione per i dipendenti. Le soluzioni Kaspersky sono state costruite sulla base di oltre 20 anni di esperienza nel settore della sicurezza informatica e questo ci ha aiutato a ideare corsi di formazione che rappresentano quasi tutti gli scenari di sicurezza aziendale.

"Utilizziamo tecnologie di e-learning e casi di studio reali per garantire che i nostri programmi educativi migliorino la cultura della sicurezza informatica nelle aziende. Ci aggiorniamo costantemente e continueremo a sviluppare ulteriormente il nostro portfolio per soddisfare le raccomandazioni di Forrester e la crescente domanda da parte dei nostri clienti", commenta Elena Molchanova, Head of Security Awareness Marketing di Kaspersky.

Ulteriori informazioni sui servizi di formazione di Kaspersky e sul report Forrester Wave: Security Awareness and Training Solutions Q1 2020 sono disponibili a questo link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net