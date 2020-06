JA Solar sigla un accordo di cooperazione con il distributore messicano Exel Solar

PECHINO, 16 giugno 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar ("l'Azienda"), produttore di moduli fotovoltaici (FV) ad alta performance, ha recentemente firmato un accordo di partnership con Exel Solar, distributore leader nei prodotti FV in Messico. Secondo l'accordo, le due parti si apprestano a rafforzare la cooperazione per fornire più moduli solari di alta qualità ai consumatori in Messico, spingendo in avanti lo sviluppo del mercato dell'energia solare nel paese.

JA Solar ha stabilito una forte relazione con Exel Solar quando l'Azienda è entrata nel mercato messicano nel 2016. Da quando il governo messicano ha iniziato a favorire lo sviluppo dell'energia rinnovabile, il settore dell'energia solare in Messico sta conoscendo una crescita sostanziale. Sull'onda di questo momento favorevole, JA Solar, in quanto partner di Exel Solar, uno dei maggiori distributori di fotovoltaico in Messico, è ansiosa di portare nuove possibilità al settore solare nazionale e trasformare il panorama del mercato fotovoltaico locale.

Altamente efficienti e convenienti nei costi, i prodotti FV di JA Solar sono stati ben accolti dai consumatori in Messico e hanno raggiunto un grande successo sia nel settore solare di scala industriale che nel segmento della generazione distribuita nel 2019.

Exel Solar ha più di 12 anni di esperienza nel mercato fotovoltaico messicano e si è specializzata nel distribuire i brand leader nel solare agli integratori di sistemi che a loro volta forniscono soluzioni ai loro clienti residenziali, commerciali e industriali in Messico. "Siamo molto lieti di continuare ad essere il distributore leader di JA Solar in Messico," ha detto Horacio Duhart, AD di Exel Solar, "JA Solar è sempre stato un partner straordinario che non solo fornisce moduli solari della più alta qualità, ma il loro eccellente supporto alla vendita e all'operatività ha anche aiutato Exel Solar a diventare il distributore leader in Messico."

"Siamo entusiasti del fatto che i nostri prodotti FV abbiano ricevuto alti riconoscimenti dal mercato messicano," ha detto Jin Baofang, presidente del CdA e AD di JA Solar, "l'accordo di partnership rappresenta una nuova pietra miliare nello sviluppo e realizzazione di prodotti FV ad alta performance e all'avanguardia tecnologica per i nostri clienti in Messico. JA Solar è onorata di lavorare con Exel Solar per introdurre più moduli solari di alta qualità e fornire progetti solari di classe internazionale nel paese grazie a questa partnership."

"Guardando avanti, rafforzeremo ulteriormente la nostra collaborazione con i distributori in tutto il mondo per offrire servizi di miglior qualità ai nostri clienti globali e contribuire allo sviluppo del settore fotovoltaico," ha aggiunto Jin Baofang.

