La nuova piattaforma di infrastruttura intelligente garantisce livelli di prestazioni senza precedenti ai clienti di Tintri

Le nuove soluzioni NVMe IntelliFlash H-Series e VMstore T7000 espandono la leadership di Tintri nelle operazioni di storage autonomo per una maggiore produttività e risparmi su vasta scala

CHATSWORTH, California, 20 ottobre 2020 /PRNewswire/ --

Tintri

DDN

®, fornitore di soluzioni per l'infrastruttura intelligente, sta accelerando la sua vision per®, l'infrastruttura intelligente per un mondo in continua evoluzione, con la produzione di un'avanzata piattaforma di storage totalmente NVMe unificata condivisa nelle linee di prodotti DDN e Tintri. La stessa piattaforma hardware di storage utilizzata dalle soluzioni DDN nei più complessi carichi di lavoro di IA, analisi, deep learning e con IOPS elevati è ora disponibile nei sistemi aziendali Tintri VMstore e IntelliFlash di ultima generazione. Si tratta di un significativo passo in avanti nell'esecuzione dei piani di semplificazione e integrazione del portafoglio DNN per le divisioni enterprise e su vasta scala, che garantisce maggiore agilità, efficienza operativa e time-to-market più rapido per i nuovi prodotti.

La piattaforma unificata garantisce nuovi livelli di prestazioni ed efficienza, consentendo ai clienti di Tintri di conseguire ulteriori risparmi in termini di costi, oltre a fruire di qualità leader di settore e maggiori vantaggi economici, in un ampio portafoglio di sistemi NVMe e ibridi, per operazioni autonome e tempi di risposta più rapidi. Sfruttando il solido know-how tecnico di DDN frutto di anni di esperienza nella realizzazione di storage dalle elevate prestazioni ed estremamente efficiente, la piattaforma unificata offre una solida base a Tintri per migliorare ulteriormente le soluzioni predisposte per l'IA con innovazioni esclusive che aumentano l'efficienza operativa e garantiscono le migliori analisi predittive e in tempo reale per gli ambienti virtualizzati e non virtualizzati.

"DDN e la divisione Tintri Enterprise continuano ad ampliare il portafoglio dell'azienda in un'offerta più integrata che offre vantaggi sia ai clienti che ai fornitori stessi", questo è il commento di Eric Burgener, Research VP, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group, IDC. "Il passaggio a una piattaforma hardware comune per le business unit At Scale ed Enterprise sfrutta il modello economico di progettazione su vasta scala e garantirà vantaggi in termini di affidabilità, gestibilità e time-to-market con nuovi rilasci per i clienti".

I partner di canale di Tintri possono ora offrire soluzioni basate sulla stessa piattaforma hardware delle soluzioni DDN,

considerate leader nel settore dello storage

da un punto di vista tecnico e di innovazione. Le principali aziende di tecnologia IA e HPC si affidano alle soluzioni DDN perché ne apprezzano la scalabilità, l'affidabilità e l'efficienza e perché lo storage DDN supporta il più grande supercomputer IA negli Stati Uniti.

"La nostra piattaforma di storage unificata si sposa perfettamente con la nostra strategia di infrastruttura intelligente, che combina il meglio delle tecnologie DDN e Tintri ed è estremamente innovativa, garantendo efficienza in termini di costi per i nostri clienti", questo è il commento di Tom Ellery, General Manager e Senior VP of Field Operations di Tintri. "La vision di Tintri mira a consentire a tutte le aziende di qualsiasi dimensione e settore di sfruttare l'infrastruttura intelligente per l'automazione e l'ottimizzazione avanzata della crescita e della complessità dei dati. Questa piattaforma espande il mercato dell'infrastruttura intelligente poiché la nostra premiata e affidabile tecnologia soddisfa le esigenze di un'ampia gamma di clienti e supporta un maggior numero di casi d'uso aziendali".

L'ultima innovazione che si aggiunge alle linee di prodotti di Tintri sfrutta la nuova piattaforma di storage totalmente NVMe e offre ai clienti aziendali le opzioni più idonee a soddisfare i loro carichi di lavoro più complessi, con un valore aggiunto rispetto alle avanzate soluzioni di IA e HPC di DDN:

"La nuova distribuzione della piattaforma mette in luce tutti gli straordinari avanzamenti delle linee di prodotti di Tintri e DDN", ha affermato il dott. James Coomer, Senior VP of Products di DDN. "I nostri team di tecnici hanno svolto un ottimo lavoro, migliorando ulteriormente l'esperienza dei nostri clienti con le nostre tecnologie, incluse le soluzioni software-defined, le operazioni autonome e le analisi predittive".

DisponibilitàIntelliFlash H-Series è già disponibile direttamente presso Tintri e i partner certificati. VMstore T7000 è attualmente in fase di rilascio controllato e la sua disponibilità generale è prevista nel primo trimestre del 2021 direttamente presso Tintri e i partner certificati.

