Centric Software collabora con ALDI SOUTH per accelerarne la Trasformazione Digitale

Le soluzioni Centric armonizzano gli acquisti e ottimizzano l'offerta di prodotti nelle varie regioni per la principale catena discount di generi alimentari

CAMPBELL, California, 6 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Centric Software® , leader di mercato nel PLM (Product Lifecycle Management), è lieta di annunciare che ALDI SOUTH, la catena discount globale, sta collaborando con Centric Software® per promuovere la propria trasformazione digitale, supportare un processo decisionale basato sui dati e migliorare ulteriormente la collaborazione internazionale. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto, determinazione prezzo e vendita prodotti, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Fondato nel 1961, ALDI SOUTH è un discount alimentare internazionale con 7.100 negozi in 11 paesi in quattro continenti, tra cui Australia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Cina. I negozi offrono una gamma di prodotti alimentari di base, che includono prodotti regionali, biologici e freschi e altri beni di consumo non alimentari, con una attenzione predominante verso prodotti private label accuratamente selezionati. A tutto ciò si aggiungono acquisti speciali a tema, a rotazione settimanale, e articoli stagionali. ALDI SOUTH ha migliaia di fornitori, tra cui molti locali in specifiche regioni.

Dopo un intenso processo di selezione, ALDI SOUTH ha scelto Centric Software quale fornitore di una soluzione di gestione della gamma di categorie per supportare la collaborazione internazionale sullo sviluppo dell'assortimento e dei prodotti. ALDI SOUTH implementerà Centric PLM™, la soluzione PLM leader di mercato di Centric Software, e Centric Visual Boards™, un'innovativa piattaforma di collaborazione visiva che estende le capacità del PLM, trasformando il processo di go-to-market del retail multi-categoria.

"Centric Software si distingue per la sua expertise e per l'interfaccia intuitiva delle sue soluzioni", spiega Simon Weil, Managing Director Global Business Coordination di ALDI SOUTH, e aggiunge: "Le soluzioni Centric sono perfette per il nostro assortimento incentrato sul cliente e per i team che utilizzeranno il software, dagli acquisti, alla pianificazione, al merchandising e al branding, fino al sourcing e anche ai fornitori che utilizzeranno il sistema."

"Gli strumenti di Centric supportano il nostro obiettivo di snellire il processo di acquisto di prodotti alimentari, near-food e non food, così da poter offrire ai nostri clienti i migliori prodotti possibili al prezzo più basso possibile", afferma Christian Gillmann, Group Director International IT di ALDI SOUTH. "Stiamo cercando di realizzare una solida partnership e un'innovazione collaborativa, con l'obiettivo di elevare le capacità del software".

La più ampia trasformazione digitale consente ad ALDI SOUTH di reagire rapidamente al cambiamento del comportamento dei consumatori e migliorare il time-to-market per nuovi prodotti e servizi, di soddisfare gli obiettivi di conformità, sostenibilità e qualità e di guidare la leadership dei costi attraverso una maggiore efficienza e collaborazione.

ALDI SOUTH prevede di integrare le soluzioni di Centric Software con diversi altri sistemi aziendali, quali ERP e PIM, e di gestire le funzioni, inclusi gli elementi di garanzia della qualità e sostenibilità, su scala globale.

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con ALDI SOUTH", dichiara Fabrice Canonge, Presidente di Centric Software. "ALDI SOUTH è un leader globale nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari discount, con piani ambiziosi per ottimizzare le proprie operazioni con una strategia a lungo termine. Siamo orgogliosi di fornire gli strumenti che consentiranno ad ALDI SOUTH di realizzare questi obiettivi e siamo impazienti di instaurare una relazione produttiva e reciprocamente vantaggiosa".

ALDI SOUTH

Il Gruppo ALDI SOUTH opera in undici paesi in quattro continenti e impiega circa 186.000 dipendenti. L'azienda retail di prodotti alimentari ha più di 7.100 negozi in Germania, Austria, Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia, Svizzera, Slovenia, Ungheria, Cina e Italia.

Centric Software® (www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una piattaforma dall'ideazione di prodotto al lancio alle aziende di beni di consumo che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, del lusso, dell'outdoor, dell'elettronica di consumo, della cosmesi e cura della persona e dei generi alimentari e bevande. Centric PLM™, il PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre innovazioni di livello enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, ottimizzazione della qualità e del portafoglio prodotti, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Le Centric Visual Boards™ offrono esperienze altamente visive, touch-screen, per la collaborazione e il processo decisionale. Centric Planning™ è un'innovativa soluzione cloud-native e di intelligenza aumentata che fornisce una pianificazione del retail end-to-end per massimizzare le prestazioni di business, al dettaglio e all'ingrosso. Centric Pricing™ è una piattaforma di analisi del mercato, guidata dall'intelligenza artificiale, che consente un processo decisionale basato sui dati relativi a prezzi e assortimenti di prodotti, per massimizzare ricavi e margini. Tra le molte altre innovazioni orientate dal mercato, Centric Software è ampiamente conosciuta per la sua capacità di connessione a decine di altri sistemi aziendali, tra cui ERP, DAM, PIM, e-com e altri ancora, così come per strumenti creativi quali Adobe® Illustrator, per una serie di connettori CAD 3D e per strumenti di sostenibilità quali HIGG. Centric Software ha il più alto tasso di adozione da parte degli utenti, il più alto tasso di soddisfazione dei clienti e il più rapido time-to-value del settore.

Centric Software è una società controllata da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, digital mock-up 3D e soluzioni PLM.

Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui la ripetuta inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo. Centric ha inoltre ricevuto, negli ultimi dieci anni, cinque excellence award da parte di Frost & Sullivan e 4 excellence award da parte di Just Style.

Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Centric PLM, Centric Planning, Centric Pricing e Centric Visual Boards sono marchi registrati di Centric Software, Inc. Tutti i marchi registrati di terze parti sono trademark dei rispettivi proprietari.

