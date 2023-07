Corso AI per content creation: il 23 giugno la terza edizione di AI-dealmente di Fattoretto Agency

Milano, 6 giugno 2023 - Dopo il sold-out delle prime due edizioni, torna AI-dealmente, il corso di AI firmato Fattoretto Agency che consente di integrare nel proprio metodo di lavoro l’aiuto di un’autentica “intelligenza artificiale che sa fare squadra”. Tante le novità di questo nuovo appuntamento.

AI-dealmente sarà ancora più approfondito, con un’ora in più di formazione: 3 ore di lezione e 2 ore di laboratorio. Non solo. Saranno presentate le potenzialità operative delle ultime nuove feature di ChatGPT, ovvero web browsing e Plugin, risorse che, se utilizzate all’interno di un metodo di lavoro integrato con l’AI, costituiscono un valore aggiunto prezioso per crescere sul piano della quantità e della qualità dei contenuti.

Il nuovo programma del corso va dall’anatomia dei prompt alla realizzazione degli script video, dallo sviluppo di newsletter alla redazione di comunicati stampa, passando per copy Ads, supporto per la creazione di Ped e calendario editoriale, scrittura di schede prodotto per eCommerce e repurposing.

A ciò si aggiungono prompt per la pianificazione e lo sviluppo di iniziative social, opportunità di ottimizzazione dei contenuti (incluso framework testing) e tanti software che permettono di automatizzare i processi di content creation grazie al contributo dell’AI.

L’offerta formativa è rivolta principalmente a store manager, marketer, copywriter, brand manager e responsabili comunicazione che vogliono migliorare le loro competenze e i risultati nel campo dei contenuti digitali.

AI-dealmente sarà tenuto da Iacopo Bernardini, Head of Copy e AI specialist in Fattoretto Agency, copywriter senior che ha attraversato le diverse declinazioni di questa disciplina: dai magazine della carta stampata a realtà attive a livello internazionale in ambito digitale.

Il corso è in programma venerdì 23 giugno dalle 9:30 alle 12:30 (formazione teorica) e dalle 14 alle 16 (laboratorio pratico). Al termine saranno rilasciati:

·attestato di partecipazione da inserire nel proprio CV;

·slide delle lezioni;

·tool e altre risorse consigliate per ottimizzare l’utilizzo dall’AI.

Non perdere l’occasione di trasformare l’Intelligenza Artificiale in un alleato insostituibile per la creazione dei contenuti: riserva il tuo posto nell’aula virtuale di AI-dealmente di Fattoretto Agency (la classe è di massimo 15 persone).

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency