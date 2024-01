Kaspersky: in Italia il 67% dei gamer acquista durante i periodi degli sconti con la stessa facilità con cui gioca

Milano, 5 gennaio 2024. Secondo un recente studio di Kaspersky, i gamer sono avidi compratori durante i saldi. La ricerca mostra che in Italia il 71% dei giocatori acquista il maggior numero possibile di articoli durante il periodo degli sconti eil 67% considera questi eventi un’opportunità irrinunciabile. Non sorprende che i più appassionati siano pronti ad aspettare i grandi saldi, anche per gli acquisti di prima necessità. Inoltre, in Italia quasi la metà (49%) non resiste a fare acquistinon programmati.

Il mercato globale dei videogiochi è destinato a crescere notevolmente nei prossimi anni, con aspettative di incremento annuo del 9,3% dal 2023 al 2028. Questa espansione sottolinea la crescente popolarità dei videogiochi come forma di intrattenimento in tutto il mondo. Si prevede che il mercato globale dei videogiochi raggiungerà un valore pari a circa 390 miliardi di dollari entro il 2028.

Il sondaggio Kaspersky rivela che la maggior parte degli appassionati di gaming non perde occasione per migliorare la propria configurazione di gioco durante il periodo dei grandi saldi. Dopo aver preparato in anticipo la propria lista dei desideri, in Italia il 67% acquista il maggior numero possibile di questi articoli in questi periodi, facendo del loro meglio per non perdere l’occasione.Il 59% imposta, infatti, avvisi per l’uscita di nuovi articoli come giochi, aggiornamenti o attrezzatura in modo da effettuare acquisti immediati.

Lo studio sottolinea l’importanza di occasioni di vendita come il Black Friday e il Cyber Monday per gli appassionati di videogiochi, con il 70% in Italia che giudica questi eventi molto o estremamente importanti per assicurarsi giochi, aggiornamenti e attrezzature. A livello globale è emerso che seil 31% dei gamer, in particolare quelli che giocano 21 ore o più a settimana, tende ad acquistare gli articoli non appena sono disponibili, un significativo 69% aspetta strategicamente i periodi degli sconti per gli acquisti essenziali.

È interessante notare che il fascino dei saldi spesso porta ad acquisti spontanei. Indipendentemente dalla scelta iniziale, il 49% dei giocatori italiani acquista qualcosa per il proprio computer. Nonostante un’accurata pianificazione delle spese, la maggior parte dei giocatori non resiste all’acquisto di qualcosa di nuovo durante la frenesia dei saldi.

Per creare il setup perfetto, i giocatori sono disposti a utilizzare diversi metodi di pagamento, tra cui le criptovalute. In Italia, il 43% dei gamer si sente a proprio agio nell’utilizzare le criptovalute per gli acquisti online e il 50% per le transazioni nei negozi fisici. A livello mondiale, tra i giocatori più appassionati (quelli che giocano più di 21 ore a settimana), la preferenza per le transazioni in valuta digitale sale a due terzi.

“Per garantire che le persone possano fare ciò che amano senza perdere dati personali o denaro, miglioriamo costantemente le nostre soluzioni complete di sicurezza. Ad esempio, Kaspersky Premium offre protezione dei pagamenti online e dell’identità, controllo delle fughe dei dati e una VPN affidabile e superveloce: una combinazione per sconfiggere i criminali informatici nella realtà e per aiutare i gamer a vivere un’esperienza di gioco e di shopping entusiasmante”, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

Il report completo “Il gioco dei super saldi: chi è il vincitore? Uno studio su come compriamo e paghiamo” è disponibile a questo link.

Per garantire la sicurezza degli acquisti online, Kaspersky condivide alcuni suggerimenti utili.

1. Digitare l’URL nella barra degli indirizzi

L’apertura di link provenienti da e-mail di negozi online può comportare gravi conseguenze per la sicurezza online. I truffatori possono utilizzare link di phishing che conducono a siti web falsi che sembrano simili al sito originale del negozio. Su questi siti, gli aggressori possono chiedere agli utenti di inserire informazioni personali o numeri di carte di credito. Pertanto, ogni volta che è necessario aprire un sito web di un negozio online, è sempre meglio digitare il suo URL nella barra degli indirizzi, evitando qualsiasi link nelle e-mail.

2. Usare una carta di credito temporanea

Alcune banche offrono ai loro clienti questa opportunità emettendo carte di credito temporanee. Questo strumento aiuta ad approfittare dei saldi invernali senza temere ulteriori perdite di dati. A volte le banche offrono anche la cosiddetta carta di credito virtuale, simile a una carta normale ma per ogni acquisto viene generato un numero casuale, impedendo agli hacker di riutilizzare il numero.

3. Gestire e proteggere le password online

È risaputo che la sicurezza informatica richiede che i clienti abbiano una password unica e forte per ogni account,ma inventare e ricordare decine di password complesse è un compito molto difficile. Quindi, per garantire la sicurezza degli acquisti online, è importante usufruire di un password manager affidabile.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis Kaspersky Italia

kaspersky@noesis.net