Rilasciata una nuova versione del Survey software firmato IdSurvey

Perugia, 10/01/2024 - IdSurvey emerge come una soluzione professionale che rivoluziona il modo di progettare, distribuire e analizzare i dati raccolti attraverso le survey. Caratterizzato dalla sua versatilità e capacità di adattarsi a diverse modalità di raccolta dati - via telefono, web, face-to-face o in modalità mista - questo strumento si distingue per la sua efficacia, tanto da renderlo uno degli strumenti preferiti da società e istituti di ricerca di tutto il mondo. Sviluppato con passione e ingegno in Italia, IdSurvey si è affermato globalmente, offrendo soluzioni innovative che facilitano la programmazione di sondaggi basati su questionari complessi. La sua interfaccia intuitiva e la flessibilità operativa lo rendono il software di data collection preferito dai professionisti della ricerca, dimostrando la sua capacità di adattarsi a esigenze diverse e in continua evoluzione. Con l'introduzione di funzionalità avanzate come Crosstab e un nuovo editor per template grafici, IdSurvey 2023 si configura come un punto di riferimento ineguagliabile nel panorama dei survey software.

Capacità multimodale: un approccio olistico alla raccolta dati

La forza distintiva di IdSurvey risiede nella sua eccezionale capacità multimodale, che permette agli utenti di raccogliere dati attraverso vari canali: telefono, web, interviste face-to-face e modalità miste. Questa poliedricità apre nuove frontiere nella raccolta dati, permettendo ai ricercatori di scegliere l'approccio più adatto al contesto specifico della loro indagine. Che si tratti di un sondaggio telefonico, di un questionario online o di un'intervista diretta, IdSurvey garantisce la massima efficienza e affidabilità in ogni scenario. Questo approccio olistico alla raccolta dati non solo amplia le possibilità di ricerca, ma semplifica anche il processo di analisi rendendo possibile la gestione di tutte le metodologie all'interno di un'unica piattaforma integrata. Gli strumenti di Email Sender e SMS Sender, il centralino telefonico e il softphone integrato, insieme alle app offline per iOS e Android, sono testimonianza dell'impegno costante di questo survey software nel fornire soluzioni all'avanguardia per rispondere a ogni esigenza dei professionisti del settore.

Le novità della nuova release

Questa nuova release segna un punto di svolta significativo per IdSurvey, grazie all'introduzione di due nuove funzionalità rivoluzionarie: Crosstab e l'editor per template grafici. Crosstab rappresenta un salto qualitativo nell'analisi dei dati, offrendo strumenti avanzati per l'analisi multivariata. Questa funzione permette agli utenti di esplorare e comprendere le relazioni tra diverse variabili, utilizzando test statistici sofisticati come il Chi-quadro, Z-Test e ANOVA. Questo strumento è particolarmente utile per identificare correlazioni e tendenze nascoste nei dati raccolti, una capacità fondamentale in ambiti come la ricerca di mercato e le scienze sociali.

L'editor di template grafici eleva l'esperienza utente nel creare indagini web. Permette di personalizzare l'aspetto dei questionari con un livello di flessibilità e creatività mai visto prima, rendendo possibile la creazione di survey non solo funzionali ma anche esteticamente piacevoli e coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra una varietà di modelli moderni e accattivanti, adattandoli alle specifiche esigenze del loro pubblico e del contesto di indagine. Questa funzione rappresenta un importante passo avanti nell'ottimizzazione dell'interazione tra il sondaggio e il rispondente, aumentando significativamente il tasso di risposta e la qualità dei dati raccolti.

L'interfaccia user-friendly di IdSurvey : semplificare la complessità

Uno degli aspetti più apprezzati di questo survey software è la sua interfaccia user-friendly, che rende la gestione di complessi sondaggi un'esperienza intuitiva e accessibile. Il design orientato all'utente elimina le barriere tecniche, permettendo a professionisti e principianti di navigare con facilità nelle varie funzionalità del software. La semplicità dell'interfaccia non va però a discapito della potenza: IdSurvey offre una gamma completa di strumenti avanzati, accessibili con pochi clic. Che si tratti di impostare un questionario complesso, di gestire la distribuzione dei sondaggi, o di analizzare i dati raccolti, ogni processo è semplificato e ottimizzato per garantire la massima efficienza.

Inoltre, l'interfaccia flessibile e personalizzabile si adatta perfettamente alle esigenze specifiche di ogni progetto di ricerca. Gli utenti possono personalizzare l'aspetto e il funzionamento del software, scegliendo tra diverse opzioni di layout e configurazioni, per creare un ambiente di lavoro su misura che rispecchia le loro preferenze e necessità. Questo approccio centrato sull'utente è fondamentale per stimolare la creatività e l'innovazione nel campo delle ricerche di mercato e sociali, permettendo ai ricercatori di concentrarsi sul contenuto e la qualità delle loro indagini, piuttosto che sulle difficoltà tecniche.

IdWeb srl, l'azienda dietro IdSurvey

La storia di IdWeb srl, l'azienda dietro IdSurvey, è un racconto di innovazione costante e dedizione al progresso tecnologico nel settore dei survey data collection software. Fondato nel 2002, IdWeb ha iniziato il suo viaggio con IdMonitor, evolvendosi poi in IdSurvey, un prodotto che ha definito nuovi standard di eccellenza nel campo delle indagini. Questi vent'anni di esperienza hanno permesso a IdWeb di accumulare un'ampia conoscenza e una profonda comprensione delle esigenze del mercato, traducendole in soluzioni software all'avanguardia.

Durante questo periodo, l'azienda ha continuato a investire in ricerca e sviluppo, assicurando che IdSurvey rimanesse sempre un passo avanti rispetto alle tendenze emergenti e alle esigenze in continua evoluzione dei suoi utenti. L'impegno nell'offrire un prodotto che non solo risponde, ma anticipa le richieste del mercato, si riflette nella qualità e nella versatilità di IdSurvey. Questo percorso ha portato IdWeb s.r.l. a guadagnare una reputazione di affidabilità e innovazione, posizionandola come leader nel settore dei software per indagini e sondaggi. La storia di IdWeb è un chiaro esempio di come la passione e l'impegno possano tradursi in un successo duraturo e influente nel mondo tecnologico.

Dati di contatto

IdWeb srl

Via Giovan Battista Venturelli 11 H | 06012, Città di Castello (PG) Italy

www.idsurvey.com

0758511473

info@idsurvey.com