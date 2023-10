ZTE implementa le reti FTTH con soluzione Light ODN

GUAYAQUIL, Ecuador, 20 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader globale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha annunciato la collaborazione con Claro Ecuador, leader nel mercato FBB dell'Ecuador con 330.000 utenti, per facilitare la rapida ed estesa implementazione di reti Fiber to the Home (FTTH), utilizzando l'innovativa soluzione ZTE Light ODN.

Un traguardo che segna il primo utilizzo commerciale su larga scala della soluzione Light ODN di ZTE nel mercato internazionale, a dimostrazione che la soluzione è pronta per la distribuzione.

La Light ODN di ZTE offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui connettività splice-free, optical splitting irregolare, e una gestione intelligente. Il personale addetto alla costruzione può collegare senza problemi gli optical distribution boxes con i cavi ottici utilizzando connettori pre-connectorized in loco, seguendo il piano di progettazione. Questo approccio garantisce una costruzione splice-free dalla rete backbone alla rete di distribuzione ottica (Optical Distribution Network, ODN), con conseguente aumento dell'efficienza di implementazione e risparmio sui costi. La soluzione è particolarmente adatta per l'implementazione rapida di reti su larga scala.

Una caratteristica distintiva è l'innovativo design di optical splitting non uniforme, che assegna efficacemente la potenza ottica, consentendo a più box di connettersi al percorso di un singolo optical cable, ottimizzando così l'utilizzo delle risorse. Grazie alla piattaforma di gestione intelligente, la soluzione consente agli operatori di trasformare i canali "dumb" in risorse "bright", introducendo optical link visibili e gestibili. Questo non solo migliora l'accuratezza delle risorse, ma riduce anche i costi di manutenzione ordinaria e preventiva, migliorando, in definitiva, l'efficienza della risoluzione dei problemi.

Claro Ecuador è all'avanguardia nell'applicazione commerciale su larga scala della soluzione Light ODN nel mercato internazionale. Attualmente, Claro Ecuador ha implementato con successo una rete FTTH che comprende 200.000 linee, estendendo la sua copertura alle regioni chiave del paese.

In futuro, ZTE e Claro Ecuador approfondiranno la loro collaborazione, esplorando le ampie applicazioni della soluzione Light ODN nella distribuzione lightweight e nel visual management. L'obiettivo comune è quello di migliorare ulteriormente l'efficienza della distribuzione della rete e le capacità di gestione visual network.

Informazioni su ZTE:

ZTE contribuisce a connettere il mondo con un'innovazione continua per un futuro migliore. L'azienda fornisce tecnologie innovative e soluzioni integrate; il suo portafoglio comprende tutte le serie di servizi di telecomunicazione wireless, wireline, dispositivi e professionali. Servendo oltre un quarto della popolazione mondiale, ZTE si dedica alla creazione di un ecosistema digitale e intelligente, consentendo la connettività e la fiducia ovunque. ZTE è quotata in borsa sia sulla Borsa di Hong Kong che di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

