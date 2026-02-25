Impianti aeraulici: i servizi di Techno One per favorire la sicurezza

Paderno Dugnano, gennaio 2026 - La gestione della qualità dell'aria negli ambienti indoor (Indoor Air Quality) è diventata una delle sfide più complesse e rilevanti per il management delle aziende contemporanee.

Non si tratta più soltanto di una questione di comfort percepito, ma di un requisito essenziale per garantire la salute dei dipendenti, la produttività e la conformità alle rigide normative in materia di sicurezza sul lavoro. Impianti aeraulici non correttamente manutenuti possono infatti trasformarsi in veicoli di contaminanti biologici e polveri sottili, esponendo le imprese a rischi sanitari e legali di notevole entità.

In un mercato che richiede standard sempre più elevati, risulta quindi fondamentale rivolgersi ad aziende in grado di offrire servizi di sanificazione condotti con un approccio ingegneristico come Techno One , vero e proprio punto di riferimento del settore grazie a un modello operativo d’eccellenza.

Un’eccellenza italiana nella pulizia tecnica: la storia di Techno One

Il successo di Techno One nel comparto della sanificazione e della bonifica industriale è il risultato di un percorso che affonda le sue radici nel 1997.

Fondata dall’Ingegner Gregorio Mangano, l’azienda ha impostato la propria attività su un approccio tecnico-scientifico applicato alla gestione tecnica dei sistemi aeraulici. In oltre venticinque anni di attività, la realtà guidata da Mangano si è evoluta costantemente, tenendo sempre conto delle novità del progresso tecnologico e degli aggiornamenti delle normative vigenti, diventando un punto di riferimento nazionale per la gestione dei rischi microbiologici e chimici negli ambienti indoor.

L'affidabilità di questo modello è supportata dai numeri che oggi può vantare Techno One, con oltre 399.000 analisi tecniche eseguite e più di 19.000 impianti ispezionati. Questi traguardi sono stati raggiunti attraverso l'applicazione di protocolli rigorosi per contesti ad alta criticità, come ospedali, complessi industriali e strutture ricettive.

La professionalità di Techno One è inoltre attestata dall'appartenenza a organizzazioni di settore come AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) e NADCA (National Air Duct Cleaners Association), che ne certificano l'allineamento ai più elevati standard internazionali di igiene e operatività.

L’indice VIIA® per la valutazione scientifica dell'igiene aeraulica

Una delle unicità di Techno One è l'indice VIIA® (Valutazione Igiene Impianto Aeraulico), un sistema proprietario finalizzato alla traduzione dei rilievi tecnici in parametri decisionali quantificabili.

L'indice sintetizza lo stato igienico-sanitario delle infrastrutture attraverso un punteggio da 0 a 100, aggregando dati eterogenei per fornire al management una classificazione oggettiva del rischio. Questo modello analitico permette di determinare la reale necessità di intervento di sanificazione e di pianificare le attività di bonifica sulla base di evidenze strumentali, garantendo l'ottimizzazione della gestione degli asset aeraulici.

La valutazione fa riferimento a cinque parametri specifici che definiscono lo stato di ogni impianto. Il primo, quello fisico, misura il grado di sporcamento e la sedimentazione dei contaminanti, mentre il parametro tecnico valuta lo stato di utilizzo e l’efficienza meccanica dei componenti. Questi valori vengono affiancati dal parametro microbiologico, derivante dai campionamenti analitici su superfici e flussi d'aria, e da quello normativo, che certifica l'adempimento ai protocolli INAIL, NADCA-AIISA e alle normative UNI.

Infine, il parametro temporale è la variabile di monitoraggio per analizzare l’evoluzione dei trend igienici nel tempo e verificare l’efficacia dei trattamenti eseguiti. Grazie all'indice VIIA®, i responsabili della sicurezza e i facility manager dispongono di una metrica scientifica per la prevenzione e il controllo della qualità dell'aria, assicurando la piena conformità ai requisiti di legge e la tutela della salute negli ambienti indoor.

Dalla sanificazione aeraulica alla sicurezza delle reti idriche: l’operatività sul campo

L'azione di Techno One si traduce in interventi tecnici che mirano al ripristino funzionale e igienico delle infrastrutture vitali di un edificio.

Nella gestione dei sistemi di ventilazione, per esempio, questo significa procedere con la bonifica meccanica delle condotte e delle Unità di Trattamento Aria (UTA), dove l'utilizzo di sonde e sistemi robotizzati permette di rimuovere fisicamente i depositi solidi e i biofilm che si stratificano nel tempo, impedendo che i canali diventino veicoli di diffusione per batteri e polveri.

Parallelamente, l'azienda presidia la sicurezza delle reti idriche attraverso protocolli di monitoraggio e disinfezione volti a garantire la costante salubrità dell'acqua e a prevenire rischi microbiologici critici, come la proliferazione della legionella. L'attività si concentra sulla gestione globale dei contaminanti, agendo sulla decontaminazione sistematica di serbatoi, autoclavi e punti terminali per preservare la qualità della risorsa idrica e l'integrità dei sistemi di distribuzione.

Questa capacità d'intervento si estende alla bonifica tecnica di ambienti contaminati da agenti particolati o sostanze chimiche, attività che richiede l'impiego di procedure di decontaminazione certificate per restituire all'uso locali e impianti compromessi.

Ogni operazione è progettata per essere eseguita senza interferire con le attività ordinarie della committenza, garantendo la messa a norma di ogni componente impiantistica secondo i parametri di riferimento del settore. In questo modo, l'integrazione tra la pulizia delle superfici interne delle condotte, la manutenzione igienica delle reti idrosanitarie e la bonifica degli ambienti industriali crea uno scudo tecnico che tutela la salute degli occupanti e la regolarità dei processi produttivi

Un supporto continuo, anche post-intervento

Techno One si contraddistingue anche per operare esclusivamente con il proprio personale specializzato e attrezzature proprietarie, assicurando che ogni intervento sia eseguito con lo stesso rigore tecnico in ogni cantiere.

Questa gestione diretta permette non solo una maggiore reattività nelle fasi operative, ma anche una responsabilità univoca nei confronti del cliente, semplificando la gestione burocratica e tecnica della conformità normativa.

Il rapporto con la committenza non si esaurisce con la consegna della documentazione, ma prosegue attraverso un servizio di assistenza e monitoraggio post-intervento. Techno One affianca infatti i responsabili della sicurezza e della manutenzione nella definizione di piani di sorveglianza periodica, necessari per mantenere nel tempo gli standard igienici raggiunti e prevenire nuove criticità.

Affidarsi a una realtà specializzata che gestisce internamente ogni fase della sanificazione e/o della bonifica significa investire in un servizio ottimale, capace di coniugare l’eccellenza dell’esecuzione con un supporto consulenziale costante per la protezione degli asset aziendali e della salute collettiva.

Contatti:

Techno One

Sito web: https://www.techno-one.it/

Email: info@techno-one.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Techno One