In tanti al cinema teatro Lovaglio per sostenere Giuseppe Grande. Tra i presenti il Ministro Casellati e il Sen. Gasparri

L'impegno di Grande per la sua terra e la sua passione per l’arte si fondono per il futuro della Basilicata.

Roma, 25 2024. La serata del 23 marzo al cinema teatro Lovaglio di Venosa (Pz), ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini provenienti da tutta la zona del Vulture Alto Bradano e dalla Basilicata, tutti lì per accogliere Giuseppe Grande, candidato per Forza Italia alle prossime elezioni regionali della Basilicata. L'evento, presentato da Charly Gnocchi di Striscia la Notizia, ha visto la presenza di istituzioni, sindaci, imprenditori, associazioni e personalità dello spettacolo, per sostenere Grande e la sua visione per la Basilicata.

Giuseppe Grande, conosciuto per il suo impegno costante nella promozione della sua terra, ha espresso il suo amore per la Basilicata e la sua volontà di lavorare per il suo benessere. "Sono onorato e commosso per questa accoglienza. Sono un lucano e sono orgoglioso di esserlo. La mia candidatura si basa su un grande amore per la mia terra e su un grande impegno che, oggi, si rafforza ulteriormente", ha dichiarato Grande.

Il candidato ha ribadito la centralità della Basilicata e della zona del Vulture Alto Bradano, sottolineando il suo impegno nel coinvolgere famiglie, giovani e associazioni nell'attività politica della regione. "La mia volontà è quella di lavorare per il bene della Basilicata e dei lucani. Sono convinto che la cultura, l’arte e il settore enogastronomico possano essere un volano per la crescita di una regione", ha affermato Grande.

Tra gli ospiti della serata il Ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, che da un anno come segretario regionale in Basilicata per Forza Italia ha svolto un ottimo lavoro per il partito e il Sen. Maurizio Gasparri e Vincenzo Taddei segretario provinciale Forza Italia Basilicata. Ma anche sportivi e personaggi dello spettacolo come Stefano Tacconi, l'artista Antonello Di Pinto e la cantante Ginevra Lamborghini.

Grande, noto per il suo ruolo di direttore de 'Il Villaggio del Festival' a Sanremo, ha concluso il suo discorso con una nota di ottimismo e determinazione: "La Basilicata è un luogo magico che ha bisogno di essere valorizzato. Sono certo che, insieme a Vito Bardi, faremo un ottimo lavoro, riuscendo a rendere la Basilicata una regione di vertice, non solo in Italia, ma anche in Europa".

Per informazioni:

Digitalia 21