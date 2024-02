Innovativo ed unico nel suo genere, raceLAB inaugura a Milano

Da un’idea di Francesco Maria Leone, raceLAB prepara piloti, professionisti ed appassionati di Motorsport

Milano, 29 Febbraio 2024.Il 16 Marzo inaugurerà a Lainate, Milano, nel Centro di Guida Sicura ACI - [La Pista], raceLAB il nuovo Centro di Simulazione di Guida e di Allenamento per Piloti Automobilistici. Un hub unico in Italia, ideato e progettato dall’ingegnere di pista e pilota Francesco Maria Leone insieme al suo team di esperti del Motorsport specializzati nel Performance Training di atleti ed aziende, chiamato raceX.

In raceX vi sono esperti piloti professionisti, istruttori di guida sportiva, ingegneri di pista, preparatori atletici e mentali di livello internazionale che hanno sviluppato il metodo di allenamento sulla loro pelle, con la loro decennale esperienza professionale. raceX si occupa inoltre dell’organizzazione di eventi per professionisti del Motorsport ed aziende, che si adattano in base al livello, alla condizione fisica e mentale di ogni atleta e risorsa aziendale.

Il metodo raceX, offre un valore tangibile (supportato da dati e report finali) sia agli atleti che ai professionisti chiamati ad ‘alte prestazioni’ tipiche degli ambienti sportivi e lavorativi ad ‘alta pressione’. Inoltre il team si rivolge ad aziende che possono trarre benefici da corsi specifici, come quelli di correzione posturale (specie sul posto di lavoro) a cura di Athletica snc, team building, team incentive e dalla Psicologia del Potenziamento® con il metodo proprietario di MindUp srl.

In molte realtà sportive ed anche aziendali, infatti, è richiesto di mantenere la concentrazione sotto pressione, gestire le emozioni, lavorare in squadra con tempistiche sfidanti e dover rispettare standard di qualità elevati a scapito dell’energia psicofisica delle risorse umane. Grazie, quindi, alla presenza nel raceLAB del team di esperti di raceX, professionisti del Performance Training, è possibile impostare un lavoro personalizzato sul proprio corpo ed indagare il proprio funzionamento di fondo, dell’area neuro-vegetativa, cognitiva, neuro-senso-motoria e muscolo-tensiva, oltre che lavorare sull’emotional management dell’atleta e delle risorse umane aziendali.

Nel raceLAB è possibile simulare week end di gara completi con sessioni specifiche sui simulatori di guida dinamici ed il supporto di ingegneri di pista e piloti istruttori che lavorano individualmente con il cliente, combinando il lavoro al simulatore con sessioni atletiche e mentali svolte nell’area del raceLAB dedicata al fitness oppure in out-door. I programmi mettono alla prova fisicamente e mentalmente come in una vera gara. Nel circuito “La Pista” viene offerta inoltre, la possibilità di effettuare Shake Down con auto da corsa in ambiente privato, sicuro e controllato. Tutto ciò è ideale sia per giovani piloti, sia per appassionati alle prime armi. Il team si occuperà infine anche del supporto tecnico, organizzativo, mediatico e promozionale sia per gli agonisti, che per gli aspiranti tali, durante i loro test privati in pista e nei week end di gare. In questo modo si riuscirà ad esprimere il meglio al volante di vetture virtuali e reali, sia simulando, sia guidando in pista auto da gara come Formula, GT, Rally, Prototipi e Go Kart.

Grazie a raceX e alla partnership con DSC - Driving Simulation Center, di Nicola Trivilino, qualsiasi appassionato di Motorsport avrà a disposizione i migliori simulatori di guida dinamici presenti sul mercato e verrà preparato al meglio per scendere in pista, anche se fosse la prima volta. Il team offrirà esperienze immersive e adrenaliniche adatte a tutti, sempre nella massima sicurezza; i partecipanti potranno collaborare in squadra per ottenere un risultato qualitativo nelle competizioni dedicate da ACI eSport per i Sim Drivers.

La forza di raceX è quella di rendere accessibile a tutti un metodo di lavoro ingegneristico tipico del motorsport professionale e la capacità di guidare giovani talenti ed adulti alle prime armi a vere competizioni in pista, virtuali e reali.

Per partecipare all’evento di inaugurazione che si terrà presso il raceLAB nel weekend del 16 e 17 marzo, con piloti del calibro di Giancarlo Fisichella ed Alberto Di Folco, è necessaria la registrazione e prenotazione (posti limitati) sul sito ( https://racelab.it/#shop ), sia per visitare la struttura e la pista (ingresso gratuito), sia per mettersi alla guida di auto simulate e reali sulla pista del Centro di Guida Sicura ACI - [La Pista].

https://www.race-x.it

Instagram: @____racex

(raceX - driving success (@____racex)Instagramhttps://www.instagram.com ›)

Youtube: @RaceXDrivingSuccess

(https://www.youtube.com/@RaceXDrivingSuccess/xregexp)

#raceLAB #raceX #trainers #protraining #drivertrainingprogram #fromvirtualtoreal #esport #motorsport #simracing #drivingsimulationcenter #adf90 #giancarlofisichella #albertodifolco