Julius Meinl raggiunge il 100 % di Caffè "selezionato responsabilmente", segnando un importante traguardo di sostenibilità

VIENNA, 23 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Julius Meinl ha raggiunto l'obiettivo di approvvigionarsi al 100 % di "Responsibly Selected Coffee" per tutti i prodotti tostati nei propri due stabilimenti produttivi di Vienna e Vicenza.

Questo traguardo rappresenta il risultato di anni di lavoro dedicato e di una stretta collaborazione lungo l'intera filiera del caffè. È frutto di partnership di lungo periodo con i fornitori di caffè verde, di un impegno condiviso verso un approvvigionamento responsabile e di una chiara definizione di cosa debba significare la sostenibilità nel settore del caffè.

Una definizione chiara e credibile di approvvigionamento responsabile del caffè

Per Julius Meinl, "Responsibly Selected Coffee" significa che tutto il caffè verde tostato nelle proprie produzioni soddisfa criteri di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale, definiti nel Coffee Sustainability Reference Code (Coffee SR Code) della Global Coffee Platform (GCP). La GCP è un'organizzazione multi-stakeholder riconosciuta a livello globale che riunisce gli attori del settore del caffè per promuovere azioni collettive.

Il Coffee SR Code stabilisce una base comune per la sostenibilità nella produzione del caffè. Si fonda su tre dimensioni e dodici principi, che costituiscono la base dell'approccio di Julius Meinl al "Responsibly Selected Coffee":

Attraverso il Meccanismo di Equivalenza della GCP, supportato dall'International Trade Center, le iniziative di sostenibilità dei fornitori e le certificazioni di terze parti, come Fairtrade, allineate al Coffee SR Code possono essere riconosciute come equivalenti. Questo riduce la complessità e sposta l'attenzione dal confronto tra programmi al sostegno di miglioramenti concreti per gli agricoltori e le loro aziende.

Impegno per il miglioramento continuo

Al centro del Coffee SR Code vi è l'impegno al miglioramento continuo, che riflette l'evoluzione delle condizioni sociali, ambientali ed economiche nei Paesi produttori di caffè.

Per monitorare progressi e criticità lungo le proprie catene di fornitura, Julius Meinl collabora con Enveritas, un'organizzazione non profit che conduce regolarmente valutazioni presso le aziende agricole e lungo la filiera. Le informazioni raccolte vengono condivise e discusse con i fornitori per affrontare congiuntamente le sfide e sostenere miglioramenti concreti sul campo.

"Raggiungere il 100 % di Responsibly Selected Coffee nelle nostre torrefazioni rappresenta un passo importante nel nostro percorso di sostenibilità. È il risultato di anni di stretta collaborazione con i nostri partner e del nostro impegno a generare un impatto reale e positivo lungo tutta la filiera, dalle piantagioni in cui il caffè viene coltivato fino alle tazze gustate ogni giorno. Attraverso la nostra Responsibly Selected Coffee Initiative, offriamo agli amanti del caffè la certezza che ogni chicco tostato a Vienna e Vicenza sia approvvigionato nel rispetto delle persone, delle comunità e dell'ambiente."

Nicolas Charmillot, Director Green Coffee Sourcing

Uno sguardo al futuro

Il raggiungimento del 100% di Responsibly Selected Coffee nelle produzioni proprie di Julius Meinl rappresenta un traguardo significativo, su cui l'azienda continuerà a costruire nei prossimi anni. Julius Meinl punta a garantire che tutti i prodotti a marchio Julius Meinl realizzati da produttori esterni siano "Responsibly Selected" entro la fine del 2028, proseguendo la collaborazione con i partner lungo tutta la filiera per rendere il caffè una forza positiva per le generazioni future.

Nota per la stampa

Informazioni su Julius Meinl: Fondata nel 1862, Julius Meinl è una delle torrefazioni più antiche al mondo e uno storico marchio delle caffetterie viennesi. La dedizione alla qualità è un valore distintivo della famiglia da cinque generazioni. Con oltre 160 anni di esperienza nell'approvvigionamento, nella miscelazione e nella tostatura, i caffè e i tè Julius Meinl sono venduti in oltre 50.000 hotel, caffetterie e ristoranti in 70 Paesi, oltre che in un numero crescente di punti vendita al dettaglio.

Richieste stampaJaqueline Siebererpress@meinl.group

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917502/Julius_Meinl.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/julius-meinl-raggiunge-il-100--di-caffe-selezionato-responsabilmente-segnando-un-importante-traguardo-di-sostenibilita-302693752.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.