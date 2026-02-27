Kaspersky: le soluzioni di cybersecurity per le aziende riconosciute come leader da Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions (QKS), società di consulenza globale, ha riconosciuto Kaspersky come leader in sette categorie di prodotti e servizi fondamentali per la sicurezza informatica aziendale in diversi report SPARK Matrix™. QKS ha sottolineato le solide competenze tecnologiche di Kaspersky, l'impatto sui clienti e la capacità di combinare threat intelligence avanzata, tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e competenze umane per supportare le operazioni di sicurezza su larga scala.

I report SPARK Matrix™ di QKS Group offrono un'analisi completa delle dinamiche del mercato mondiale, delle tendenze chiave, del panorama dei vendor e del loro posizionamento competitivo. Valutano e classificano i principali fornitori di tecnologia in aree critiche come le operazioni di sicurezza, i servizi gestiti e di indagine, la protezione della rete e della posta elettronica e il rilevamento e la risposta basati sull'intelligence. Questi report strategici consentono alle aziende di valutare le competenze dei fornitori, differenziare i concorrenti e comprendere efficacemente le posizioni di mercato.

Piattaforme avanzate di cybersecurity

QKS Group ha riconosciuto Kaspersky SIEM, Kaspersky Next XDR Expert, Kaspersky Anti Targeted Attack e Kaspersky Security for Mail Server per le loro elevate capacità nel fornire una visibilità completa dell'IT e della rete. Gli analisti hanno sottolineato l'attenzione di Kaspersky verso l'automazione, la correlazione dei dati e la perfetta integrazione con gli ecosistemi di sicurezza esistenti, evidenziando la maturità e l'efficacia di questi prodotti nel supportare le operazioni di rilevamento e risposta alle minacce su scala aziendale.

Esaminando i report più nel dettaglio, gli analisti hanno sottolineato che Kaspersky Next XDR Expert sta rivoluzionando il mercato, trasformando l’expertise sugli endpoint in un ecosistema di rilevamento unificato e sensibile al contesto che migliora il riconoscimento, l'interpretazione e la risposta alle minacce con maggiore precisione ed efficienza.

Inoltre, hanno evidenziato le funzionalità esclusive di Kaspersky SIEM, che consentono ai team di sicurezza di convertire log frammentati in insight chiari, combinando la raccolta intelligente dei dati con la threat intelligence per un rilevamento più rapido e accurato e una comprensione completa delle attività di sistema.

Per quanto riguarda la funzione Network Detection and Response, fornita da Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), QKS ha sottolineato che il suo punto di forza è il rilevamento in tempo reale di attacchi sofisticati tramite sandbox integrato, IDS esteso, rilevamento delle anomalie e analisi comportamentale. La soluzione analizza efficacemente il traffico di rete, riduce al minimo i colli di bottiglia, migliora le indagini con strumenti forensi automatizzati e fornisce una risposta agli incidenti. Il suo approccio proattivo garantisce una sicurezza di rete forte e completa e una visibilità totale.

La sicurezza della posta elettronica aziendale offerta da Kaspersky Security for Mail Server è stata segnalata separatamente da QKS per le sue eccellenti prestazioni in termini di tecnologia. Gli analisti hanno osservato che il suo sistema di rilevamento multilivello, che include protezione dal phishing tramite codici QR, sandboxing e filtraggio adattivo dello spam, migliora significativamente la sua capacità di contrastare le minacce in continua evoluzione che colpiscono la posta elettronica. Le opzioni di implementazione flessibili e il potenziamento con dati analitici globali provenienti dagli Expertise Center di Kaspersky rafforzano ulteriormente l'efficacia e l'adattabilità della soluzione in diversi ambienti aziendali.

Servizi basati su intelligence ed expertise

QKS Group ha inoltre riconosciuto Kaspersky Threat Intelligence, Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) e Kaspersky Incident Response per il loro orientamento al cliente, la leadership tecnologica e il valore commerciale. Questi servizi consentono alle aziende di ottenere una visibilità dettagliata delle minacce informatiche, fornendo al contempo una guida esperta e una protezione completa pronta all'uso.

QKS ha apprezzato la capacità di Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) di tradurre la visibilità completa degli endpoint e le informazioni sulle minacce in avvisi chiari e fruibili e interventi rapidi. Questo permette ai team di sicurezza di stare al passo con le minacce in modo efficace, senza sentirsi sotto pressione.

Durante la valutazione di Kaspersky Incident Response, QKS ha riconosciuto le sue eccezionali capacità di reverse engineering dei malware, analisi della memoria e workflow di triage automatizzati. Gli analisti hanno inoltre sottolineato l'accuratezza nell'attribuzione degli incidenti e l’efficace strategia di ricerca delle minacce e di remediation post-incidente, potenziate dall'intelligence sul campo di Kaspersky. Il servizio comprende indagini forensi, analisi dei malware, contenimento, remediation e consulenza post-violazione.

Riguardo a Kaspersky Threat Intelligence, QKS ha sottolineato la sua eccezionale capacità di fornire un contesto significativo, una profonda competenza nel rilevamento di malware e nella ricerca APT, insieme a un'attribuzione precisa che offre vantaggi sia alle aziende che ai managed service provider. Gli analisti hanno anche osservato che, sfruttando la localizzazione AI per il Threat Intelligence Reporting, Kaspersky continua a dimostrare il suo impegno costante verso l'innovazione e l'eccellenza nell'intelligence sulle cyber minacce.

“Siamo orgogliosi di essere riconosciuti leader in diverse categorie di prodotti per le aziende. Questo riconoscimento riflette la forza del nostro portafoglio integrato di soluzioni di cybersecurity e il nostro impegno nel fornire soluzioni di sicurezza che operano in sinergia, combinando tecnologie avanzate con una profonda conoscenza specialistica. Aiutiamo le organizzazioni a stare al passo con le minacce informatiche in continua evoluzione e a proteggere con sicurezza anche gli ambienti digitali più complessi”, ha dichiarato Alexander Liskin, Head of Threat Research, Kaspersky.

“Grazie alle sue piattaforme e ai suoi servizi di sicurezza, Kaspersky dimostra un approccio maturo e ben integrato al rilevamento e alla risposta. L'azienda combina costantemente una forte copertura telemetrica, analisi avanzate e automazione basata sull'intelligenza artificiale con una approfondita conoscenza delle minacce e competenze umane. Questo equilibrio consente alle organizzazioni di ottenere una visibilità più chiara, ridurre il rumore operativo e rispondere alle minacce avanzate con maggiore rapidità e sicurezza su endpoint, reti, e-mail e ambienti cloud", ha commentato Andrew Aken, Vice President, Information Security & IT Networking, QKS.

