La Coppa del mondo di salto con gli sci della FIS prende il via a Lillehammer con CHiQ come partner ufficiale

LILLEHAMMER, NORVEGIA - Media OutReach Newswire - 25 novembre 2025 - Dal 21 al 23 novembre è stata ufficialmente inaugurata la nuova stagione della Coppa del mondo di salto con gli sci 2025/26 della FIS a Lillehammer, in Norvegia, dando il via al calendario degli sport invernali con una dinamica mozzafiato. Quale partner dati ufficiale di FIS, CHiQ si è unito al pubblico mondiale per assistere alla spettacolare apertura della stagione sfruttando una pubblicità diversificata in loco e un'esclusiva presentazione del broadcasting televisivo. Nella stagione 2025/26, CHiQ manterrà una presenza coerente del marchio nei luoghi chiave, traendo vantaggio dalla costante visibilità sul posto, dall'esposizione del marchio a livello interregionale e dal coinvolgimento continuo del pubblico per creare legami significativi con gli spettatori. In occasione dell'apertura a Lillehammer, tenutasi presso lo storico trampolino di Lysgårdsbakken risalente alle Olimpiadi invernali del 1994, il branding di CHiQ ha potuto godere di una posizione ben visibile nelle zone riservate agli atleti e nelle aree per gli spettatori, segnando l'inizio di un viaggio di diversi mesi nel cuore della cultura degli sport invernali. Spaziando dalle attivazioni in loco al coinvolgimento digitale, CHiQ appassiona il pubblico che apprezza le prestazioni, la precisione e il brivido della competizione.

Il salto con gli sci, da tempo ammirato in tutto il mondo per il suo fascino drammatico e la sua atleticità, è più di un semplice sport: è una celebrazione del coraggio, del controllo e dell'elevazione. Il circuito della Coppa del mondo attira milioni di spettatori, soprattutto dai paesi europei, dove il salto con gli sci gode di una popolarità profondamente radicata. La collaborazione di CHiQ con la Coppa del mondo di salto con gli sci della FIS riflette la sua innovazione e ambizione – valori che si rispecchiano negli atleti che si lanciano in volo, sfidando la gravità e le aspettative.

CHiQ ha inoltre lanciato la campagna interattiva #BringItHome su piattaforme social internazionali. La serie di sticker Instagram “Panda CHiQ che scia” invita gli utenti di tutto il mondo a condividere le loro storie prendendo parte al divertimento. Con il suo approccio giocoso e i vivaci effetti visivi, la campagna ha suscitato un animato coinvolgimento e ispirato diverse forme di espressione creativa, accrescendo l'attrattività di CHiQ tra il pubblico più giovane e approfondendo la risonanza emotiva.

Ora che l'apertura presso Lillehammer è terminata, la Coppa del mondo di salto con gli sci della FIS prosegue con le prossime tappe del suo calendario mondiale. CHiQ continuerà a sostenere il torneo, garantendo visibilità e slancio a una delle discipline più iconiche degli sport invernali. Questa collaborazione segna un impegno condiviso per l'innovazione, le performance e il coinvolgimento dei fan di tutto il mondo.

Informazioni su CHiQ

CHiQ è un marchio leader a livello mondiale nel settore dello smart living impegnato nell'innovazione tecnologica e nella progettazione incentrata sull'utente. Costruendo ecosistemi integrati e stringendo partnership internazionali strategiche nel campo dello sport e della cultura, CHiQ continua a espandere la propria presenza globale promuovendo stili di vita connessi e intelligenti in tutto il mondo.

Contatti:

Immediapress

Media Contact:

Yatim Zhong

Digital Media Operation

CHANGHONG INTERNATIONAL HOLDING(HK) LIMITED

info.chiq@changhong.com

Tel:（852）31549741

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress