Rettifica, rimozione e deindicizzazione sono tre interventi diversi. ReputationUP Group indica come dimostrare l’errore, a chi rivolgersi e quali verifiche fare dopo la correzione.

Milano, 27 novembre 2026 – Un articolo che attribuisce a una persona fatti mai accaduti, oppure confonde la sua azienda con un’altra, può comparire su Google, sui social e magari nelle risposte dell’intelligenza artificiale. Secondo ReputationUP Group, fondato da Andrea Baggio e da lui guidato come unico Global CEO da ottobre 2026, il primo passo non è chiedere di cancellare tutto: è capire chi ha pubblicato il contenuto, come dimostrare l’errore e quale intervento può risolverlo davvero.

In sintesi: le tre cose da sapere

Una notizia falsa va contestata con prove. Serve identificare precisamente che cosa non è vero, in quale pagina compare e con quali documenti si può dimostrare l’errore. Rettifica, rimozione e deindicizzazione sono tre cose diverse. Può correggere il contenuto chi lo pubblica. Google può valutare la rimozione di un risultato dai propri elenchi. Una notizia negativa non è automaticamente illegittima. Verità, interesse pubblico, diritti personali e regole delle piattaforme determinano che cosa si può chiedere e a chi.

L’esempio proposto da ReputationUP, che fa parte di ReputationUP Group, è quello di un imprenditore che apre Google e trova un titolo che lo collega a una frode. Il nome è il suo. La società, però, è un’altra: nell’articolo sono stati confusi due omonimi. Un cliente legge la notizia e chiama per chiedere spiegazioni.

L’esempio è ipotetico, ma il problema è concreto. E la prima reazione, «Fate sparire quella pagina da Google», può essere la richiesta sbagliata. Se l’errore nasce nell’articolo, il punto di partenza è la fonte. Se continua a comparire nei risultati, bisogna capire anche come intervenire sulla sua visibilità.

Prima della richiesta, bisogna dimostrare l’errore

Scrivere all’editore che un articolo «rovina la reputazione» non basta, spiega ReputationUP. Occorre indicare il fatto contestato e spiegare perché è inesatto. Nel caso di un’omonimia, per esempio, possono servire documenti societari, dati anagrafici pertinenti o atti ufficiali che permettano di distinguere le persone coinvolte.

Se invece la notizia parla di un’indagine realmente esistita, ma ignora che è stata archiviata, la richiesta sarà diversa. Può riguardare l’aggiornamento dell’articolo affinché il lettore conosca anche lo sviluppo successivo.

Il dossier che evita settimane di richieste inutili

Per iniziare bastano informazioni ordinate.

L’indirizzo esatto della pagina e gli eventuali URL delle copie. La frase da contestare, con schermata, data e contesto. La prova della correzione richiesta, per esempio un documento pubblico, un atto o una dichiarazione verificabile. La diffusione del contenuto, compresi i risultati di ricerca e le condivisioni rilevanti. Il risultato atteso: rettifica, aggiornamento, rimozione o valutazione di deindicizzazione.

Un dossier preciso permette a chi riceve la richiesta di valutare un fatto. Una protesta generica rischia di fermarsi alla prima risposta standard.

Chi può intervenire: editore, piattaforma o motore di ricerca

L’editore può correggere il contenuto alla fonte. Se l’errore è in un articolo, il primo interlocutore può essere la testata che lo ha pubblicato.

La richiesta può riguardare la correzione di un nome, l’aggiornamento dell’esito di una vicenda o, quando ne ricorrono le condizioni, la rimozione del contenuto. Il rimedio dipende dal caso e dalle norme applicabili.

Per contenuti pubblicati su una piattaforma, in Europa il Digital Services Act prevede un meccanismo per segnalare informazioni ritenute illecite. La segnalazione deve individuare il contenuto e motivarne la presunta illegalità. La piattaforma è tenuta a esaminare la richiesta e comunicare una decisione, soggetta ai rimedi previsti.

Google può deindicizzare, ma non riscrivere l’articolo

Google chiarisce nelle proprie istruzioni che un risultato può essere rimosso dalla ricerca in determinate circostanze, comprese richieste fondate su diritti o motivi legali. La pagina originale, però, resta sul sito che la ospita finché quel sito non interviene.

In Italia e nell’Unione europea il diritto all’oblio riguarda, in generale, il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e richiede un bilanciamento con il diritto all’informazione. Il Garante per la protezione dei dati personali richiama anche la sentenza europea C‑460/20 dell’8 dicembre 2022. Quando chi chiede la deindicizzazione dimostra che le informazioni sono manifestamente inesatte, il motore di ricerca deve valutarne la rimozione secondo i criteri fissati dalla Corte. È un percorso diverso da una contestazione presentata a nome di una società soltanto perché il contenuto è sfavorevole.

Un caso italiano mostra perché conta anche la procedura

Il 7 ottobre 2026 Adnkronos ha riferito di una decisione del Tribunale di Milano relativa alle procedure di deindicizzazione di Google. Secondo la ricostruzione della testata, il Tribunale ha ordinato modifiche per consentire agli utenti di presentare documenti a sostegno delle richieste e di comprendere le ragioni di un eventuale rifiuto. Google ha annunciato appello.

Il provvedimento, per come riportato, riguarda la possibilità di documentare il proprio caso e ricevere una risposta comprensibile. L’esito dei singoli procedimenti continua a dipendere dai fatti e dal quadro giuridico applicabile.

Dopo la correzione, la storia può continuare a circolare

Dopo una rettifica, la vecchia versione può restare in uno screenshot, in un post o in una pagina ripresa da altri siti. Anche i risultati del motore di ricerca potrebbero impiegare tempo ad aggiornarsi.

Tre verifiche dopo l’intervento

Controllare la fonte. La pagina è stata effettivamente corretta? Il titolo, il testo e gli eventuali metadati riportano la versione giusta? Cercare le copie. Altri siti e profili continuano a presentare l’informazione inesatta? Gli URL distinti possono richiedere richieste separate. Ricontrollare Google. Se la fonte è cambiata ma il risultato mostra ancora informazioni obsolete, si possono valutare gli strumenti di aggiornamento o di rimozione pertinenti. Anche Google distingue esplicitamente tra modifica alla fonte e gestione dei propri risultati.

Nell’ambito delle attività di rimozione di contenuti online, ReputationUP identifica le pagine interessate, valuta i presupposti della richiesta e individua gli interlocutori e gli strumenti adeguati. La decisione finale spetta al soggetto competente per il singolo intervento.

La soluzione più efficace comincia da una domanda precisa

Per ReputationUP, le domande da porsi sono «Che cosa, esattamente, è falso? Dove compare? Chi può correggerlo?».

Quando queste risposte sono chiare, diventa possibile distinguere una rettifica necessaria da una richiesta di rimozione e valutare se ci sono i presupposti per intervenire. L’obiettivo è impedire, con gli strumenti previsti, che un errore dimostrabile continui a essere scambiato per un fatto.

È possibile richiedere a ReputationUP un’analisi degli URL e dei documenti che sostengono la richiesta per valutare rettifica, rimozione alla fonte o deindicizzazione sulla base delle circostanze concrete.

Informazioni su ReputationUP Group

ReputationUP Group è un gruppo internazionale attivo nei settori della reputazione online e della sicurezza informatica. Fondato da Andrea Baggio, il Gruppo è guidato dallo stesso Baggio come unico Global CEO da ottobre 2026. Ne fa parte ReputationUP, che affianca aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni nella gestione della reputazione online attraverso servizi di monitoraggio, protezione del brand e rimozione di contenuti online.

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Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Reputation Group LDT